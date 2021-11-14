نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النصر يرغب في التعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي

منذ ساعة
1532
1
النصر يرغب في التعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر ترغب في التعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي أبيل فيريرا، خلفا لبيدرو ايمانويل.

وأشارت التقارير إلى أن نادي النصر سيقدم عرضًا للتعاقد مع المدرب أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، وقيمة العرض ستصل إلى مليون دولار.

ويُشار إلى أن صاحب الـ 42 عاما قد تولى تدريب نادي بالميراس البرازيلي منذ نوفمبر 2020، وسبق وتولى تدريب براجا البرتغالي وباوك اليوناني،وتوج مع بالميراس بكوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل.

ويبلغ إجمالي المباريات التي خاضها مدرب بالميراس 405 مباراة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في 204 مباريات، وتعادل في 91 لقاء، وتلقى الخسارة خلال 110 مباريات.

 

النصر
تعاقدات
بالميراس البرازيلي
أبيل فيريرا
بيدرو ايمانويل

التعليقات

الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1383
منذ ساعة
وينك ياع.س.ع. ماهذيت الاسيويه ...غريبه,,,,,,,,,

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
النصر العالمي
ماجدىمحترم الكل يعرفه ويحترمه اما صرامي النخل محد درا عنه
واضح ***وصريح
برق تلالا بـرقـن تــلالا قـلـت عـــز الـجــلالا واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق قـالـوا كـذا مـبـسـم هـيـا قـلـت لالا بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق...
عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله

أخر الأخبار

الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا
الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا
منذ 4 دقائق 1060
مسؤول لـ"أهالي مخطط ضاحية الملك فهد " : نشكركم على صبركم ونعدكم بنقلة نوعية (فيديو)
مسؤول لـ"أهالي مخطط ضاحية الملك فهد " : نشكركم على صبركم ونعدكم بنقلة نوعية (فيديو)
منذ 6 دقائق 1078
ابتكار جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء
ابتكار جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء
منذ 21 دقيقة 189
"المساحة الجيولوجية" تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية
"المساحة الجيولوجية" تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية
منذ 26 دقيقة 1154
تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة
تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة
منذ 29 دقيقة 1221
التحالف يحبط محاولة هجوم للحوثيين على مأرب
التحالف يحبط محاولة هجوم للحوثيين على مأرب
منذ 35 دقيقة 1140
النمر يوضح علاقة شرب الماء في الشتاء بالإصابة بالجلطة
النمر يوضح علاقة شرب الماء في الشتاء بالإصابة بالجلطة
منذ 40 دقيقة 2008
متحدث الموارد البشرية يكشف عن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص
متحدث الموارد البشرية يكشف عن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص
منذ 41 دقيقة 1170
بالفيديو.. ضبط عنصر حوثي بزي نسائي أثناء تسلله إلى مأرب
بالفيديو.. ضبط عنصر حوثي بزي نسائي أثناء تسلله إلى مأرب
منذ 50 دقيقة 1257
استشاري يكشف عن 3 خطوط حمراء لمريض السكري
استشاري يكشف عن 3 خطوط حمراء لمريض السكري
منذ ساعة 1304