النصر يرغب في التعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر ترغب في التعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي أبيل فيريرا، خلفا لبيدرو ايمانويل.
وأشارت التقارير إلى أن نادي النصر سيقدم عرضًا للتعاقد مع المدرب أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، وقيمة العرض ستصل إلى مليون دولار.
ويُشار إلى أن صاحب الـ 42 عاما قد تولى تدريب نادي بالميراس البرازيلي منذ نوفمبر 2020، وسبق وتولى تدريب براجا البرتغالي وباوك اليوناني،وتوج مع بالميراس بكوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل.
ويبلغ إجمالي المباريات التي خاضها مدرب بالميراس 405 مباراة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في 204 مباريات، وتعادل في 91 لقاء، وتلقى الخسارة خلال 110 مباريات.