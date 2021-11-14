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السجن 5 سنوات لكويتي بتهمة الانضمام لـ "داعش"

منذ ساعتين
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السجن 5 سنوات لكويتي بتهمة الانضمام لـ "داعش"

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت ‏دائرة الجنايات في المحكمة الكلية في الكويت، اليوم الأحد، حكمًا بحبس مواطن كويتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت محكمة كويتية، قد قضت في 16 أكتوبر الماضي، على دكتور جامعي بالسجن 7 سنوات بتهمة تمويل تنظيمات مسلحة في سوريا، وذلك مع الشغل وتغريمه 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار)، بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة.

وفي 24 نوفمبر من العام الماضي، أقرت محكمة التمييز في دولة الكويت، بالحبس على خمسة مدانين بتهمة إمداد الأموال لتنظيم "داعش" في سوريا؛ حيث اتضح أن المدانين يديرون موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، ويستغله في تأييد تنظيم داعش، وعقد صفقات تجارية لمصلحة التنظيم.

 

 

الكويت
داعش
محكمة
الإرهاب

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4014
منذ 58 دقيقة
هذا ماهو صاحي فيه عاقل ينظم لمنظمات ارهابية مثل داعش وااحوثيين وانصار الشيطان والاخوان الغير مسلمين وحزب اللات واشكال هالمنظمات العفنة التي تصدر الاجرام والارهاب والقتل وترهيب الناس ..خرا عليه

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أحدث التعليقات

السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
النصر العالمي
ماجدىمحترم الكل يعرفه ويحترمه اما صرامي النخل محد درا عنه
واضح ***وصريح
برق تلالا بـرقـن تــلالا قـلـت عـــز الـجــلالا واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق قـالـوا كـذا مـبـسـم هـيـا قـلـت لالا بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق...
عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله

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