السجن 5 سنوات لكويتي بتهمة الانضمام لـ "داعش"

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية في الكويت، اليوم الأحد، حكمًا بحبس مواطن كويتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكانت محكمة كويتية، قد قضت في 16 أكتوبر الماضي، على دكتور جامعي بالسجن 7 سنوات بتهمة تمويل تنظيمات مسلحة في سوريا، وذلك مع الشغل وتغريمه 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار)، بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة.
وفي 24 نوفمبر من العام الماضي، أقرت محكمة التمييز في دولة الكويت، بالحبس على خمسة مدانين بتهمة إمداد الأموال لتنظيم "داعش" في سوريا؛ حيث اتضح أن المدانين يديرون موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، ويستغله في تأييد تنظيم داعش، وعقد صفقات تجارية لمصلحة التنظيم.