حبس سيدة اشتركت مع عشيقها على دفن زوجها حيا

القاهرة (صدى):
شهدت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم، محاكمة سيدة وعشيقها لتورطهما في قتل زوجها البالغ من العمر 41 عاما.
وترجع تفاصيل القضية عندما أقام المتهم علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه الذي كان يعمل حداد، واتفق مع عشيقته على التخلص من الزوج بدفنه حيا داخل حفرة عميقة.
ولجأ المتهم لحيلة ماكرة من أجل تنفيذ خطته، حيث أدعى أن أرضه الزراعية بها آثار، وطلب من المجني عليه أن يحضر معه لاستخراجه، فاستجاب الأخير لذلك.
وشارك المجني عليه في الحفر، وبعدها قام المتهم بإعطاء الأول عصير به مادة مخدرة، ثم دفع المجني عليه داخل الحفرة وهو لايزال على قيد الحياة.
وأدعت الزوجة أن زوجها اختفى، وأبلغت الشرطة وبدأ البحث عنه، وبعد أيام أدعت الزوجة أن زوجها تم اختطافه، لكن الشرطة شكت في أمرها وكثفت البحث إلى أن علمت أن هناك علاقة غير شرعية جمعتها مع صديق زوجها، وتم بعد ذلك القبض عليهما، وتقرر اليوم تجديد حبسهما لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.