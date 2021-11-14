مستشار أسري: بعض النساء يردن جعل الزوج خاتم في الإصبع

الرياض (صدى):
كشف المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، أن هناك بعض النساء يردن التحكم في الزوج وجعله ضعيف الشخصية من أجل تحقيق رغباتها.
وأوضح "السلمان" أنه ليس من مصلحة الزوجة أن يكون الزوج ضعيف وفاقد الشخصية، مشيرًا لضرورة أن يلبي كلاً من الزوجين واجباته تجاه الطرف الآخر.
وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "أحياناً تلح الزوجة على زوجها ليقوم بواجباته تجاهها لكنها تقصر في القيام بحقوقه بل بعضهن يردن التحكم في الزوج ليصبح خاتم في الإصبع".
وأضاف: "هذا الأمر خطأ أولاً وليس في مصلحتها أن يكون زوجها ضعيف الشخصية فاقد الأهلية .. طبعاً نفس الشيء يُقال عن الزوج الذي يطالب زوجته بواجباتها ويقصر معها".