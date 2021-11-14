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بالفيديو.. رجاء حسين توجه رسالة لـ "تارا عماد": "اتلمي"

منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. رجاء حسين توجه رسالة لـ "تارا عماد": "اتلمي"

القاهرة (صدى):
وجهت الفنانة القديرة رجاء حسين، رسالة لنجمات حضرن مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أنها لم تتابع المهرجان ولم تدعى له.

وعلقت رجاء حسين على صورة الفنانة الشابة تارا عماد، خلال عرضها في إحدى البرامج التلفزيونية، قائلة :«اتلمي».

في حين وجهت رجاء حسين رسالة إلى نجلاء بدر، قائلة إنها ممثلة رائعة ولم تتوقع أنها سترتدي فستان بهذا الشكل حيث أنه مهرجان سنمائي وليس مهرجان أزياء.

وأضافت رجاء حسين معلقة على صورة إلهام شاهين: فنانة محترمة وحرصت على ارتداء فساتين مميزة في المهرجان، وهي فنانة كبيرة ومنتجة كبيرة ولها أفلام عديدة.

نجلاء بدر
مهرجان الجونة
رجاء حسين
تارا عماد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10583
منذ ساعتين
معليش منافقة يا رجاء الهام متصابية ولا مشفتيش مرضعة فرعون

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أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

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