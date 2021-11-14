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علماء يحذرون: لقاحات كورونا ستؤدي لوباء عالمي مقبل

منذ 3 ساعات
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علماء يحذرون: لقاحات كورونا ستؤدي لوباء عالمي مقبل

وكالات (صدى):
أعرب العلماء عن تخوفهم من لقاحات كورونا وأن يؤدي اقتصار اللقاحات الراهنة على استهداف البروتين الذي يستخدمه الفيروس لاستنساخ نفسه داخل خلايا الجسم الذي يصيبه، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع الوباء العالمي المقبل.

وأجرى العلماء دراسة أشرف عليها العالم البريطاني الدكتور ليو سوادلينغ، وأنطوت على فحص أكثر من 700 كادر صحي يوميًا على مدى أربعة أشهر وجدوا فيها أن التركيز يكون على البروتين الفيروسي.

وبرر مبتكرو اللقاحات ذلك بأن البروتين الخاص بالفيروس هو الأهم بالنسبة إلى دورة حياة الفيروس؛ وأن ذلك سيجعله أقل قدرة على التحور الوراثي.

وتوصلت الدراسة أن اللقاحات القادمة يجب أن تستهدف أجزاء أخرى من الفيروس وتكون قادرة على صدِّ جميع الفيروسات المنتمية إلى عائلة الفيروس التاجي "كورونا".

 

فيروس كورونا
اللقاحات
لقاح كورونا
كوفيد-19
الفيروس التاجي

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3939
منذ 22 دقيقة
حط على الرف ---- الى مقام العلماء الافاضل ,اذا قمتم باختراع فيروس اخر نرجو ان تتقنو صنعه فقد سئمنا منكم ومن الامراض ومن اللقاح وصار الموت ارحم من سماع ارائكم وانتظار ما ستخرجون به من بلاء بعد ذلك
غربة رجل في اهله
غربة رجل في اهله عدد التعليقات : 4
منذ 4 دقائق
احمد الله على الصحة والعافية والنعمة اللي انت فيها , ولا تتشمت ولا تتمنى
الموت والمكروه والسوء والبلاء ان يأتيك#
غربة رجل في اهله
غربة رجل في اهله عدد التعليقات : 4
منذ 36 ثانية
الحمدلله رب العالمين
لن يصيبنا الا ماكتب الله علينا
توكلنا على الله الحي القيوم الذي لا يزول ولايحول

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مهو اذكى من عموري يا طاقيه
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههه يعني يوم الباطن مرفوض والطزاقي صحيح هههههههههههههه
عبدالله
اسأل الله ان يرزقه من واسع فضله وأن يجازي صاحب السيارة بما يستخق
عبدالله
سلامات ام تشارلز
ابراهيم
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل

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