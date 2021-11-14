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الملكة إليزابيث تظهر لأول مرة بعد دخولها المستشفى

منذ 3 ساعات
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الملكة إليزابيث تظهر لأول مرة بعد دخولها المستشفى

لندن (صدى):
أعلن القصر الملكي عن ظهور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، للمرة الأولى بعد دخولها المستشفى الشهر الماضي.

ويأتي ذلك خلال حضور الملكة إليزابيث قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري بلندن، في أول مشاركة شخصية لها منذ أن نصحها الأطباء بالراحة، بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وكانت ملكة بريطانيا قد توجهت إلى المستشفى لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه، ومنذ ذلك الحين غابت عن مناسبات هامة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والاحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد، مساء السبت.

 

لندن
المستشفى
ملكة بريطانيا
القصر الملكي
إليزابيث

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 545
منذ 16 دقيقة
سلامات ام تشارلز

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مهو اذكى من عموري يا طاقيه
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههه يعني يوم الباطن مرفوض والطزاقي صحيح هههههههههههههه
عبدالله
اسأل الله ان يرزقه من واسع فضله وأن يجازي صاحب السيارة بما يستخق
عبدالله
سلامات ام تشارلز
ابراهيم
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل

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