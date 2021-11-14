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بالفيديو.. خلاف بين إعلاميين بشأن الأفضل بين سالم الدوسري وسلمان الفرج

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. خلاف بين إعلاميين بشأن الأفضل بين سالم الدوسري وسلمان الفرج

ماجد محمد (صدى):
اندلع خلاف بين المحلل الرياضي المصري خالد بيومي ولاعب كرة القدم السابق والمحلل الرياضي التونسي زبير بيه، حول اللاعب الأفضل في آسيا بين سالم الدوسري وسلمان الفرج.

وقال زبير بيه عبر قنوات "أبو ظبي" الرياضية: "المستوى التنافسي مع الأجانب الذي يتدرب فيه اللاعب السعودي خاصةً إن العمود الفقري بتاع المنتخب من النصر والهلال والاتحاد بشكل كبير وتدريب اللاعب السعودي مع قدوم إرفي رونارد والمرحلة التي وصل لها الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج من العوامل الرئيسية التي خلت المنتخب يتطور".

ومن جانبه، أشار خالد بيومي إلى أن من بين المزايا أيضًا حجم المنافسة بين الأندية بعضها البعض حيث أن هناك 5 أندية تنافس على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فضلًا عن اللعب في دوري أبطال آسيا، إلى جانب مجموعة لاعبيين مواطنين مميزين وتعدد الخبرات داخل المنتخب.

وأكد خالد بيومي أن هناك "أسماء داخل الأخضر هي الأفضل في قارة آسيا"؛ ليقول زبير بيه أن سلمان الفرج هو الأفضل في آسيا في الوقت الحالي، ليقاطعه خالد بيومي بأن سالم الدوسري هو الأفضل من وجهة نظره.

 

سلمان الفرج
سالم الدوسري
دوري المحترفين
الأخضر
خالد بيومي
زبير بيه

التعليقات

سعد
سعد عدد التعليقات : 79
منذ ساعة
اندلع !!!!
غربة رجل في اهله
غربة رجل في اهله عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
الاحترام هو اجمل شيء يقدمه الانسان لاخيه الانسان
ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 204
منذ 3 دقائق
اندلع خلاف ؟!! الله المستعان ، بشّروا عسى هذا الخلاف الذي اندلع ما رايح يؤثر على الحياة فوق كوكب الارض

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مهو اذكى من عموري يا طاقيه
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههه يعني يوم الباطن مرفوض والطزاقي صحيح هههههههههههههه
عبدالله
اسأل الله ان يرزقه من واسع فضله وأن يجازي صاحب السيارة بما يستخق
عبدالله
سلامات ام تشارلز
ابراهيم
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل

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