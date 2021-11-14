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ما تدري مين الغلطان فيهم

منذ 7 ساعات
1181
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14920
منذ 21 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

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أحدث التعليقات

السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
النصر العالمي
ماجدىمحترم الكل يعرفه ويحترمه اما صرامي النخل محد درا عنه
واضح ***وصريح
برق تلالا بـرقـن تــلالا قـلـت عـــز الـجــلالا واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق قـالـوا كـذا مـبـسـم هـيـا قـلـت لالا بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق...
عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله

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