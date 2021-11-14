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ما تدري مين الغلطان فيهم
منذ 7 ساعات
1181
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14920
منذ 21 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
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أحدث التعليقات
السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
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عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله
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