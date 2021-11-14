بالفيديو.. " حمدي النقاز " يرفض استدعاء لجنة الانضباط

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي ”فيصل زيد”، عن عدم استجابة اللاعب " حمدي النقاز " لاستدعاء لجنة الانضباط وذلك بسبب شكوى نادي الهلال.
وطالب "زيد"، في تصريحات لبرنامج " شوت "، لجنة الانضباط، بالتأكد من الوثائق الخاصة باللاعب حمدي النقاز من خلال التخاطب مع لجنة الاحتراف.
وأشار إلى أنه لديه معلومات بأن أمين صندوق نادي الزمالك طارق جبريل، أكد أن اللاعب حمدي النقاز لاعب حر وأن بطاقته الدولية أرسلت من نادي الترجي التونسي إلى النادي الأهلي وليس له علاقة بنادي الزمالك.
وأكد على أن الأهلي ومجلس إدارته خارج الموضوع، موضحًا أنه لديه معلومة تشير إلى أن اللاعب لن يذهب إلى الجلسة مع لجنة الانضباط.
وكانت مصادر قد كشفت أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله.
جاء ذلك بعد تقدم كل من نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.
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