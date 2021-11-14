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بالفيديو.. " حمدي النقاز " يرفض استدعاء لجنة الانضباط

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. " حمدي النقاز " يرفض استدعاء لجنة الانضباط

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي ‏”فيصل زيد”، عن عدم استجابة اللاعب " حمدي النقاز " لاستدعاء لجنة الانضباط وذلك بسبب شكوى نادي الهلال.

وطالب "زيد"، في تصريحات لبرنامج " شوت "، لجنة الانضباط، بالتأكد من الوثائق الخاصة باللاعب حمدي النقاز من خلال التخاطب مع لجنة الاحتراف.

وأشار إلى أنه لديه معلومات بأن أمين صندوق نادي الزمالك طارق جبريل، أكد أن اللاعب حمدي النقاز لاعب حر وأن بطاقته الدولية أرسلت من نادي الترجي التونسي إلى النادي الأهلي وليس له علاقة بنادي الزمالك.

وأكد على أن الأهلي ومجلس إدارته خارج الموضوع، موضحًا أنه لديه معلومة تشير إلى أن اللاعب لن يذهب إلى الجلسة مع لجنة الانضباط.

وكانت مصادر قد كشفت أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله.

جاء ذلك بعد تقدم كل من نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.

إقرأ أيضا:

الانضباط ترفض احتجاج الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي

لجنة الانضباط
الهلال
الأهلي
الزمالك
حمدي النقاز

التعليقات

جار القمر
جار القمر عدد التعليقات : 71
منذ 6 ساعات
لا تسرق ولا تخاف !!
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 207
منذ ساعة
من حقه يرفض لأنه ماهو من حق لجنة الانضباط تستدعي اللاعب ومن حق الاهلي
الاتجاه للفيفا مباشرة لأن هناك لعبة قذرة جالسة تتحضر من شخصية معروفة تكره
كل ماهو أهلاوي ... على العموم إذا لم ينتهي الموضوع عند هذا الحد فربما رياضتنا
ستتضرر مثل رياضة الكويت والسبب معروف

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أحدث التعليقات

السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
النصر العالمي
ماجدىمحترم الكل يعرفه ويحترمه اما صرامي النخل محد درا عنه
واضح ***وصريح
برق تلالا بـرقـن تــلالا قـلـت عـــز الـجــلالا واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق قـالـوا كـذا مـبـسـم هـيـا قـلـت لالا بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق...
عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله

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