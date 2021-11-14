تقرير أمريكي: إيران لم تأمر باغتيال الكاظمي

واشنطن (صدى):
أفاد تقرير أمريكي عن مسؤولين أمريكيين، ترجيحهم بأن أوامر محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لم تصدر من إيران.
وذكر تقرير شبكة NBC News الأمريكية، أن "قوى لميليشيات شيعية سلحتها طهران ودعمتها، هي التي نفذت الهجوم".
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير واثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين، إن تصميم الطائرات المسيرة ومكوناتها تشبه المسيرات الأخرى التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران منذ يوليو العام 2020، بما في ذلك عدد من الهجمات الفاشلة على مجمع السفارة الأمريكية.
وكان رئيس وزراء العراق قد تعرض الأسبوع الماضي، لمحاولة اغتيال من خلال استهداف منزله بصاروخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابته بإصابات طفيفة جراء اعتراض الهجوم.