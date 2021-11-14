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قبطي مصري يسيء للرسول ﷺ

منذ 3 ساعات
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قبطي مصري يسيء للرسول ﷺ

القاهرة (صدى):
أثار القبطي المصري زكريا بطرس، حالة من الغضب في الساعات الماضية بعد تصريحات أساء فيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن جانبها قالت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، إن "الأب سابقا زكريا بطرس، انقطعت صلته بالكنيسة منذ أكثر من 18 عاما".

وأوضحت الكنيسة أن زكريا بطرس "كان كاهنًا بمصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع الكنيسة الأرثوذكسية ولا مع عقيدتها، وتم وقفه، وبعدما قدم اعتذاره، تم نقله إلى أستراليا، ومن ثم إلى المملكة المتحدة، حيث استمر في نهجه في تقديم تعليم بعيد عن عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية، وفي كل تلك المراحل اجتهدت الكنيسة لتقويم فكره".

مصر
منوعات
زكريا بطرس
الكنيسة الأرثوذكسية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55103
منذ 3 ساعات
مالك ومال الرسول يا سافل يا منحط حسبي الله عليك
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 264
منذ 3 ساعات
هذا الخنزير من زمان وهوا يســئ للرسول ....
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 204
منذ ساعتين
بعيد عن عقيدة الكنيسة الارثوذكسية ولابعيد
مافي عقيدة ألا الاسلام خاتم الانبياء محمد
صل الله عليه وسلم
نبيل الثاني عشر
نبيل الثاني عشر عدد التعليقات : 19
منذ 47 دقيقة
راح يجي يومه الملعون باذن الله
اللهم عجل موته واخزيه دنيا واخره

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يقولون قوميز لاعب الطواقي عند الاحوال يبي الجنسيه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم لا وجايب فنجال القهوه عشان تفزع له ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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