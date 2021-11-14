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فيديو.. ردة فعل والدة مذيع العربية في موسم الرياض

منذ 15 ساعة
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فيديو.. ردة فعل والدة مذيع العربية في موسم الرياض

نايف السالم (صدى):
علق مذيع قناة العربية خالد مدخلي على مقطع فيديو يوثق ردة فعل والدته بعد زيارتها لإحدى مناطق موسم الرياض واستمتاعها بالأجواء.

وقال خالد مدخلي: "أمي حبيبتي ، أول مرة تطلع من بيتها من سنتين، أسعدتها أبو ناصر ربي يسعدك".

ويضم موسم الرياض 2021 العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تناسب جميع الفئات والأعمار السنية، على مدار 4 شهور، حيث تضم المطاعم، والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر والمعارض العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أماكن عدة للترفيه والاستجمام، مثل: "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، وغيرها.

قناة العربية
موسم الرياض
خالد مدخلي
تركي ال الشيخ

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55103
منذ 15 ساعة
مبروك
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 103
منذ 13 ساعة
يا الله حسن الخاتمه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8696
منذ 9 ساعات
....
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4016
منذ 9 ساعات
يالله حسن الخاتمة 😔
aaa
aaa عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
حتى العجز
الملل
الملل عدد التعليقات : 551
منذ ساعة
الحمدلله الذي عافانا
كان ودها تاخذ عمره واجر وغفران للذنوب
ماهو مكان تحملها اوزار وذنوب
يعني هل نقول ان الابن بار بوالديه
الملل
الملل عدد التعليقات : 551
منذ ساعة
اول ماشفت المقطع كنت احسبها في الطواف

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أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

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