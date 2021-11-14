فيديو.. ردة فعل والدة مذيع العربية في موسم الرياض

نايف السالم (صدى):
علق مذيع قناة العربية خالد مدخلي على مقطع فيديو يوثق ردة فعل والدته بعد زيارتها لإحدى مناطق موسم الرياض واستمتاعها بالأجواء.
وقال خالد مدخلي: "أمي حبيبتي ، أول مرة تطلع من بيتها من سنتين، أسعدتها أبو ناصر ربي يسعدك".
ويضم موسم الرياض 2021 العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تناسب جميع الفئات والأعمار السنية، على مدار 4 شهور، حيث تضم المطاعم، والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر والمعارض العالمية المتميزة.
كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أماكن عدة للترفيه والاستجمام، مثل: "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، وغيرها.