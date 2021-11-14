ابن جمعة: هناك من يضايق الموظف السعودي للسماح بعودة الأجانب

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، على وجود بعض المحاولات التي تهدف لإبعاد السعودي عن وظيفته للسماح بعودة الأجانب.
وقال ابن جمعة: "علينا المحافظة على مسار توظيف السعوديين، هناك من يحاول مضايقتهم لكي يثبت أن السعودي لا يرغب في العمل، وأن أعمالهم تعطلت".
وتابع: "ذلك من أجل السماح بعودة الأجانب لهذه الوظائف، لا ولا، توظيف سعودي واحد مكسب للوطن ولا تقاس بخسارة متجرا ما".
يذكر أن عضو الشورى السابق قد شدد على أهمية إعادة النظر في نسبة الأجانب المقيمين بالمملكة، مشيرا إلى أن نسبتهم المرتفعة جدًا تعتبر خللا يجب تصحيحه قبل أن نواجه مشاكل سكانية متعددة مستقبلا، ومن أهمها البطالة بين المواطنين.