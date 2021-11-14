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ابن جمعة: هناك من يضايق الموظف السعودي للسماح بعودة الأجانب

منذ 16 ساعة
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ابن جمعة: هناك من يضايق الموظف السعودي للسماح بعودة الأجانب

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، على وجود بعض المحاولات التي تهدف لإبعاد السعودي عن وظيفته للسماح بعودة الأجانب.

وقال ابن جمعة: "علينا المحافظة على مسار توظيف السعوديين، هناك من يحاول مضايقتهم لكي يثبت أن السعودي لا يرغب في العمل، وأن أعمالهم تعطلت".

وتابع: "ذلك من أجل السماح بعودة الأجانب لهذه الوظائف، لا ولا، توظيف سعودي واحد مكسب للوطن ولا تقاس بخسارة متجرا ما".

يذكر أن عضو الشورى السابق قد شدد على أهمية إعادة النظر في نسبة الأجانب المقيمين بالمملكة، مشيرا إلى أن نسبتهم المرتفعة جدًا تعتبر خللا يجب تصحيحه قبل أن نواجه مشاكل سكانية متعددة مستقبلا، ومن أهمها البطالة بين المواطنين.

السعودة
التوطين
العمالة الوافدة
فهد بن جمعة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55103
منذ 15 ساعة
الاجنبي هو من يعمل المقابله مع السعودي وطبيعي ان لا يقبله و يفضل عليه ابن وطنه وان كان السعودي موظف يقوم المسؤل الاجنبي بمضايقته في الاعمل على اتفه الاسباب . المفروض يتم التخلص من الاجنبي وخصوصا في الوظائف الاجاريه
ابو ياسر..
ابو ياسر.. عدد التعليقات : 821
منذ 10 ساعات
بحكم عملي بالقطاع الخاص لمدة ٢٠ سنه...
ليس هناك جدية ولا تطبيق للقرارات...
Fahad
Fahad عدد التعليقات : 1
منذ 15 دقيقة
تبغون جديه في قرارات التوطين ومجلس الشورى نصهم ملاك شركات والنص الثاني مساهمين ورؤساء مجالس ادارات بالشركات لن يكون لكم ذلك

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أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

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