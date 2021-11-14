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غياب 6 لاعبين عن الأخضر في مواجهة فيتنام

منذ يوم
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غياب 6 لاعبين عن الأخضر في مواجهة فيتنام

نواف السالم (صدى):
يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة نظيره الفيتنامي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويغيب عن مواجهة الإياب، 6 لاعبين تواجدوا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 3 - 1، وهم: حارس المرمى محمد العويس، قلب الدفاع عبد الله مادو، الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب خط الوسط عبد الله عطيف.

ويلعب الأخضر بدون خدمات قلب الدفاع محمد خبراني، والمهاجم عبد الله الحمدان، اللذين تابعا المباراة سويًا من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل الثاني الملعب في الدقيقة الأخيرة عوضًا عن صالح الشهري.

 

 

كأس العالم
فيتنام
الأخضر
التصفيات الآسيوية
لاعبين

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 520
منذ 11 ساعة
ههههههههههههه حلوه عطيف ووالحمدان ههههههههههههههه احتياط الاحتياط البركه في لاعيبه العالمي شالوك قدام اليبان والصين مهم عاجزين عن فتنام عبدالله مادو خانتك فاضيه مافيه من يغطي مكانك حطينا جحا ما خلى احد الا تطاق معه ههههههههههههههههههههه وهذي مشكله الي ما كمل تعليمه
بويعقوب الهلالي
بويعقوب الهلالي عدد التعليقات : 20
منذ 24 دقيقة
ياللي مكمل تعليمك يافقراوي
اكتب زين بعدين تكلم على اسيادك
اليابان تكتب كذا
وبعدين مادو لو فيه خير كان سجل الهجمه الأخير قدام الزعيم
والبليهي اللي قاهركم حاصل على أفضل تقييم
في المباراة
وبعدين احتياط في الهلال أفضل من اساسي عندك يافقراوي
بس ركزه الرايه لعبت في فيكم😂

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أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

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