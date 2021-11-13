فيديو.. تفاصيل كمين محكم أوقع مدمن مخدرات في قبضة الشرطة

نايف السالم (صدى):
روى مسجون بتهمة تعاطي وبيع المخدرات، يدعى "فهد"، تفاصيل القبض عليه بعد كمين محكم من قبل الشرطة.
وأوضح "فهد" خلال برنامج "مفترق طرق"، أن القصة بدأت بعدما أقدم على خطف "متعاطي" لم يدفع له ثمن المخدرات.
وقال فهد: "أعطينا شخص أغراض ولم يدفع الفلوس، حاولنا معه وظل يؤجل الدفع، اتفقنا على موعد مع هذا الشخص وأخذناه في بيت أحد الشباب، وضربناه وهددناه، ولم نكن في هذا الوقت طبيعيين".
وأضاف: "اتصل بنا أحد أصدقاء هذا الشخص وطلب منا التفاهم ودفع المبلغ، وبالفعل تقابلنا، وركبنا معهم السيارة، وتفاجئنا أنهم مسويين لنا كمين، وتم القبض علينا والتحقيق معنا، ثم التحويل إلى القسم، وقعدنا حوالي شهر ما بين القسم والنيابة".
وتابع: "خلال تواجدي في القسم كنت أوهم نفسي إني راح أطلع، وأن الأمور بسيطة، وبعد أول يوم في السجن العام، حسيت إني في غيبوبة، عالم غريب أول مرة أشوفه".
وعن الوضع في الإصلاحية في السجن، أشار إلى التعامل معه كأي شخص آخر دون أن يشعروه بأنه متهم، قائلا: "يتعاملوا معك معاملة أخوية وليس كضباط، ما يشعرك بأنك بين أخواك، ما يحسسونك أنك سجين، وهذه المراكز لها فضل كبير علي وتعلمت أشياء راح تنور حياتي"، حامدا الله على سجنه، بدلا من الاستمرار في طريق المخدرات -على حد قوله-.