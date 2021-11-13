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مرتضى منصور: "لن ألجأ للفيفا لاستعادة رئاسة الزمالك"

منذ 4 ساعات
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مرتضى منصور: "لن ألجأ للفيفا لاستعادة رئاسة الزمالك"

طلال الغامدي (صدى):
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، عدم لجوءه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل تنفيذ حكم عودته إلى رئاسة نادي الزمالك بعد صدور حكم قضائي.

وقال مرتضى منصور "لن أشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أية جهة أجنبية، مهما كلفني ذلك الأمر"، مشيرا إلى أن حزنه الشديد بسبب بعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الأخيرة، والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في هذا الوقت الصعب.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، قد أكد أن هناك لجنة قانونية رفيعة لدراسة الحكم الصادر وكيفية تنفيذه لمنع تكرار الخلاف مجددا.

مرتضى منصور
الزمالك
رئاسة الزمالك

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10577
منذ 3 ساعات
الله يعينك والوزير ان شاء الله يقبض علية لغدم تنفيذ القرار من القضاء الاداري حتي اللجنة التي احدثها لتقيم القرار قالت يجب ان ينفذ عودة المستشار و مجلسة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18757
منذ ساعتين
متلجأ .. حد حاشك .. عجبي !!

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أحدث التعليقات

عزام العزام
الحقيقه مدافع متكامل ولاعب خلوق استايله هلالي
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
عرف ان الله حق
ابو احمد
نحبكم في الله اليسا والشاب خالد انستونا وشرفتونا والله
د محمد ماجد بخش
متلجأ .. حد حاشك .. عجبي !!
د محمد ماجد بخش
المجوس في كل مكان

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