مرتضى منصور: "لن ألجأ للفيفا لاستعادة رئاسة الزمالك"

طلال الغامدي (صدى):
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، عدم لجوءه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل تنفيذ حكم عودته إلى رئاسة نادي الزمالك بعد صدور حكم قضائي.
وقال مرتضى منصور "لن أشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أية جهة أجنبية، مهما كلفني ذلك الأمر"، مشيرا إلى أن حزنه الشديد بسبب بعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الأخيرة، والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في هذا الوقت الصعب.
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، قد أكد أن هناك لجنة قانونية رفيعة لدراسة الحكم الصادر وكيفية تنفيذه لمنع تكرار الخلاف مجددا.