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حصول 3 لاعبين بارزين على الجنسية السعودية

منذ 27 دقيقة
1782
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حصول 3 لاعبين بارزين على الجنسية السعودية

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن قائمة الأسماء التي مُنحت الجنسية السعودية إثر صدور الموافقة الملكية الخميس الماضي.

واحتوت القائمة على ثلاثة من الأسماء البارزة في الرياضة، ومنهم عبد الفتاح بن آدم بن أحمد محمد، لاعب كرة قدم محترف في نادي النصر، من مواليد البلاد، ومثل المنتخب السعودي الأول في بعض المشاركات، بحسب الرياضية.

وشملت القائمة على حصول مختار بن علي عبد الله شيخ على الجنسية السعودية، وهو لاعب كرة قدم محترف في نادي النصر وهو من مواليد السعودية، وكان محترفًا في الدوري الإنجليزي في نادي تشيلسي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتضمنت القائمة أيضا هارون بن موسى بن كمارا لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي الاتحاد، وهو من مواليد السعودية، وسبق له تمثيل منتخب البلاد على مستوى الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول

النصر
الجنسية السعودية
لاعبين

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3020
منذ 19 دقيقة
كديش الفقر
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4008
منذ 13 دقيقة
هههههههههه وكلهم احتياط بانديتهم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10251
منذ دقيقتين
على الأقل كلهم من مواليد السعودية **

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أحدث التعليقات

رااايق
على الأقل كلهم من مواليد السعودية **
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
غييييوووورررر
العجوز قامت بالدور المطلوب منها على اكمل وجه
ابوبدر
هههههههههه وكلهم احتياط بانديتهم
محنتي في حبك عذاب
شكلي بتشيع لبيه يالزحف مليونين دولااار 😍🤩

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