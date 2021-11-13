حصول 3 لاعبين بارزين على الجنسية السعودية

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن قائمة الأسماء التي مُنحت الجنسية السعودية إثر صدور الموافقة الملكية الخميس الماضي.
واحتوت القائمة على ثلاثة من الأسماء البارزة في الرياضة، ومنهم عبد الفتاح بن آدم بن أحمد محمد، لاعب كرة قدم محترف في نادي النصر، من مواليد البلاد، ومثل المنتخب السعودي الأول في بعض المشاركات، بحسب الرياضية.
وشملت القائمة على حصول مختار بن علي عبد الله شيخ على الجنسية السعودية، وهو لاعب كرة قدم محترف في نادي النصر وهو من مواليد السعودية، وكان محترفًا في الدوري الإنجليزي في نادي تشيلسي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتضمنت القائمة أيضا هارون بن موسى بن كمارا لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي الاتحاد، وهو من مواليد السعودية، وسبق له تمثيل منتخب البلاد على مستوى الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول