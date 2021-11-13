ابنة قاسم سليماني تتبرع بـ 2 مليون دولار للترويج لزواج المتعة في ‎لبنان

بيروت (صدى):
أقدمت ابنة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني على التبرع بمبلغ ضخم للترويج لزواج المتعة في لبنان.
وخصصت زينب قاسم سليماني بمبلغ 2 مليون دولار للترويج لزواج المتعة في لبنان ، وذلك في ظل تعرض الشعب الإيراني للجوع والعطش .
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني، حجت الله عبد الملكي، قد تطرق في وقت سابق إلى سوء الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية في البلاد
وأكد أن الوزراء أنفسهم يعانون مشاكل معيشية بسبب الأوضاع الاقتصادية والتضخم الحاصل في البلاد، وأرجع الوضع إلى "الظروف الاقتصادية والتضخم المفروض على اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة".
كما تجمع مئات المزارعين في أصفهان وسط إيران للاحتجاج على شح المياه وجفاف نهر رئيسي في المدينة التاريخية