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ابنة قاسم سليماني تتبرع بـ 2 مليون دولار للترويج لزواج المتعة في ‎لبنان

منذ 30 دقيقة
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ابنة قاسم سليماني تتبرع بـ 2 مليون دولار للترويج لزواج المتعة في ‎لبنان

بيروت (صدى):
أقدمت ابنة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني على التبرع بمبلغ ضخم للترويج لزواج المتعة في ‎لبنان.

وخصصت زينب قاسم سليماني بمبلغ 2 مليون دولار للترويج لزواج المتعة في لبنان ، وذلك في ظل تعرض الشعب الإيراني للجوع والعطش .

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني، حجت الله عبد الملكي، قد تطرق في وقت سابق إلى سوء الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية في البلاد

وأكد أن الوزراء أنفسهم يعانون مشاكل معيشية بسبب الأوضاع الاقتصادية والتضخم الحاصل في البلاد، وأرجع الوضع إلى "الظروف الاقتصادية والتضخم المفروض على اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة".

كما تجمع مئات المزارعين في أصفهان وسط إيران للاحتجاج على شح المياه وجفاف نهر رئيسي في المدينة التاريخية

لبنان
زواج المتعة
قاسم سليماني

التعليقات

محنتي في حبك عذاب
محنتي في حبك عذاب عدد التعليقات : 11
منذ 3 دقائق
شكلي بتشيع لبيه يالزحف مليونين دولااار 😍🤩

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أحدث التعليقات

رااايق
على الأقل كلهم من مواليد السعودية **
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
غييييوووورررر
العجوز قامت بالدور المطلوب منها على اكمل وجه
ابوبدر
هههههههههه وكلهم احتياط بانديتهم
محنتي في حبك عذاب
شكلي بتشيع لبيه يالزحف مليونين دولااار 😍🤩

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