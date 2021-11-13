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بالصور.. الأمير بندر بن سلطان برفقة الملك حمد بن عيسى أثناء زيارته للبحرين

منذ 6 ساعات
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بالصور.. الأمير بندر بن سلطان برفقة الملك حمد بن عيسى أثناء زيارته للبحرين

المنامة (صدى):
قام الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، اليوم السبت، بزيارة مملكة البحرين، وذلك بعد دعوة كريمة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

وأظهرت صور لقاء الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء اليوم في البحرين.

ونشر سلطان العبيكان السكرتير الخاص للأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، صور الأمير بندر برفقة الملك حمد بن عيسى عبر حسابه في تويتر، ولقت الزيارة ترحيب كبير من المواطنين في البحرين .

يشار إلى أنه يجمع المملكة والبحرين علاقات تاريخية راسخة عكستها وحدة المواقف ومتانة الروابط

 

البحرين
الملك حمد بن عيسى
الأمير بندر بن سلطان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18757
منذ ساعتين
و.. آه يا زمن

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أحدث التعليقات

عزام العزام
الحقيقه مدافع متكامل ولاعب خلوق استايله هلالي
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
عرف ان الله حق
ابو احمد
نحبكم في الله اليسا والشاب خالد انستونا وشرفتونا والله
د محمد ماجد بخش
متلجأ .. حد حاشك .. عجبي !!
د محمد ماجد بخش
المجوس في كل مكان

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