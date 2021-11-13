الاتحاد يتحرك لحل أزمة الكفاءة المالية

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، يتحرك خلال الفترة الحالية؛ للوفاء بمتطلبات شهادة الكفاءة المالية وسداد الالتزامات المالية على ناديه.
وأوضحت المصادر أنه يتم إجراء مباحثات للتوصل إلى تسويات مالية مع عدد من الأطراف بخصوص مستحقاتهم المتأخرة تقضي بسداد المبالغ البسيطة مباشرة، وبحث سبل جدولة المتأخرات المرتفعة مع سداد الجزء الأكبر منها،وفقًا لـ "الشرق الأوسط".
كان الاتحاد قد فشل في استخراج الرخصة الآسيوية التي كانت ستمكنه من المشاركة بدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة عبر الملحق الآسيوي