نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كاكو يكشف عن أفضل مدرب في الدوري ولاعب يتمنى مزاملته

منذ 12 ساعة
3129
1
كاكو يكشف عن أفضل مدرب في الدوري ولاعب يتمنى مزاملته

ماجد محمد (صدى):
قال محترف التعاون كاكو، أن أفضل مدرب في الدوري بالنسبة له هو المدير الفني للهلال جارديم، وأفضل لاعب هو سالم الدوسري.

وأوضح كاكو" إذا كان لدي فرصة للعب مع أحد مهاجمي الدوري سأختار لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز، إنه مهاجم رائع، وأحب دائمًا أن أشارك كلاعب رقم 10، أعتقد أن هذا هو المركز الذي أقدم فيه أفضل ما لدي"، بحسب جول

وأضاف:"أريد أن أقاتل لأكون بين الأفضل في الدوري، يجب أن أستمر في العمل وأنا متأكد من أنني سأفعل ذلك، نريد أيضًا أن نكافح من أجل أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، لدينا فريق رائع، لكن يجب أن نكون أقوى".

وختم تصريحاته قائلا:"أشكر جماهير التعاون على تقديرهم وعلى الحب الذي أشعر به، أقول لهم إنني سأبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل الفريق، آمل أن أتمكن من منح بطولة للنادي قبل رحيلي".

سالم الدوسري
دوري المحترفين
غوميز
كاكو

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 517
منذ 11 دقيقة
وش اخبار راعي الدفنسه وال د ع ا ر ه كاريلو لقيتو له كفيل ههههه كاريلو وينه في الاستراحه ههههههههههههههههه متعوده ديمآ

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يقولون قوميز لاعب الطواقي عند الاحوال يبي الجنسيه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم لا وجايب فنجال القهوه عشان تفزع له ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
ههههههههههههه حلوه عطيف ووالحمدان ههههههههههههههه احتياط الاحتياط البركه في لاعيبه العالمي شالوك قدام اليبان والصين مهم عاجزين عن فتنام عبدالله مادو خانتك فاضيه مافيه...
اسيرالاقدار
فقراويه ما عليها شرهه فيه فقراوي او فقراويه صاحي او صاحيه سواء مطربه والا حتى محسوب من الشيوخ يجيك اهبل
عبدالله فريج
احتجاج الهلال سليم 100% وستعود له 3 نقاط مستحقة اعتقد ان هناك معلومات ووثائق اخرى غير هذه الوثائق ستدعم موقف نادي الهلال في اعادة...
Zoolعالمي
وش اخبار راعي الدفنسه وال د ع ا ر ه كاريلو لقيتو له كفيل ههههه كاريلو وينه في الاستراحه ههههههههههههههههه متعوده ديمآ

أخر الأخبار

عريس يُشعل النيران في سيارته أثناء ذهابه إلى حفل الزفاف
عريس يُشعل النيران في سيارته أثناء ذهابه إلى حفل الزفاف
منذ 26 دقيقة 446
كورنادو يشيد بجماهير الاتحاد
كورنادو يشيد بجماهير الاتحاد
منذ 41 دقيقة 1421
بالفيديو.. استشاري يكشف حالات يكون فيها تكميم المعدة هو الحل الأمثل
بالفيديو.. استشاري يكشف حالات يكون فيها تكميم المعدة هو الحل الأمثل
منذ 46 دقيقة 1444
محمد الذايدي: الهلال عندما يخسر دوري يكون ثاني وليس ثامن وتاسع
محمد الذايدي: الهلال عندما يخسر دوري يكون ثاني وليس ثامن وتاسع
منذ 51 دقيقة 1470
مصادرة 12 كجم مواد غذائية فاسدة بمكة
مصادرة 12 كجم مواد غذائية فاسدة بمكة
منذ 56 دقيقة 1511
بالفيديو.. طبيب يبتكر تقنية جديدة لتسهيل جراحة القسطرة
بالفيديو.. طبيب يبتكر تقنية جديدة لتسهيل جراحة القسطرة
منذ ساعة 1456
دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)
دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)
منذ ساعة 2110
نصائح للحفاظ على العين من أضرار الشاشات الإلكترونية
نصائح للحفاظ على العين من أضرار الشاشات الإلكترونية
منذ ساعة 1534
مشجع هلالي يخترق حساب لاعب كرة قدم أمريكي
مشجع هلالي يخترق حساب لاعب كرة قدم أمريكي
منذ ساعة 1878
"الذيابي" يوضح طرق علاج دوالي المرئ
"الذيابي" يوضح طرق علاج دوالي المرئ
منذ ساعة 1575