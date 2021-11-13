كاكو يكشف عن أفضل مدرب في الدوري ولاعب يتمنى مزاملته

ماجد محمد (صدى):
قال محترف التعاون كاكو، أن أفضل مدرب في الدوري بالنسبة له هو المدير الفني للهلال جارديم، وأفضل لاعب هو سالم الدوسري.
وأوضح كاكو" إذا كان لدي فرصة للعب مع أحد مهاجمي الدوري سأختار لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز، إنه مهاجم رائع، وأحب دائمًا أن أشارك كلاعب رقم 10، أعتقد أن هذا هو المركز الذي أقدم فيه أفضل ما لدي"، بحسب جول
وأضاف:"أريد أن أقاتل لأكون بين الأفضل في الدوري، يجب أن أستمر في العمل وأنا متأكد من أنني سأفعل ذلك، نريد أيضًا أن نكافح من أجل أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، لدينا فريق رائع، لكن يجب أن نكون أقوى".
وختم تصريحاته قائلا:"أشكر جماهير التعاون على تقديرهم وعلى الحب الذي أشعر به، أقول لهم إنني سأبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل الفريق، آمل أن أتمكن من منح بطولة للنادي قبل رحيلي".