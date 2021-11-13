مالك مزارع تمور بالمدينة يكشف عن فوائد الاستثمار في التمور "فيديو"

المدينة المنورة (صدى):
كشف المواطن أحمد خواجة مالك مزارع تمور بالمدينة المنورة عن فوائد الاستثمار في التمور.
وقال أحمد خواجة خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إن الاستثمار في التمور له عوائد ربحية عالية على المستثمرين والمزارعين.
وأوضح أن عددًا من الدول التي صدرنا لها التمور بدأت باستخدامها لإنتاج بعض أنواع الأدوية، وتحديدا في فترة جائحة كورونا.
وأبان أن رؤية المملكة 2030 تستهدف دعم المزارعين ودعم مزارع التمور وتصديرها والارتقاء بجودة المحصول خاصة أن المملكة من أهم وأشهر الدول المنتجة لأجود أنواع التمور.