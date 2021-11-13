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مالك مزارع تمور بالمدينة يكشف عن فوائد الاستثمار في التمور "فيديو"

منذ ساعة
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مالك مزارع تمور بالمدينة يكشف عن فوائد الاستثمار في التمور "فيديو"

المدينة المنورة (صدى):
كشف المواطن أحمد خواجة مالك مزارع تمور بالمدينة المنورة عن فوائد الاستثمار في التمور.

وقال أحمد خواجة خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إن الاستثمار في التمور له عوائد ربحية عالية على المستثمرين والمزارعين.

وأوضح أن عددًا من الدول التي صدرنا لها التمور بدأت باستخدامها لإنتاج بعض أنواع الأدوية، وتحديدا في فترة جائحة كورونا.

وأبان أن رؤية المملكة 2030 تستهدف دعم المزارعين ودعم مزارع التمور وتصديرها والارتقاء بجودة المحصول خاصة أن المملكة من أهم وأشهر الدول المنتجة لأجود أنواع التمور.

 

المدينة المنورة
جائحة كورونا
أحمد خواجة
مزارع تمور
الاستثمار في التمور

التعليقات

مساعد
مساعد عدد التعليقات : 1
منذ 35 دقيقة
الله يخلف على مزارعي التمور لاتصدير ولادعم ، الدول الثانية تدعم تصدير التمور وحنا ماحولك احد
مهنا
مهنا عدد التعليقات : 2
منذ 14 دقيقة
السودان كان يشتري الذرة من المواطنين وتقوم الدولة بتصديره احنا عندنا ثروة هائلة من التمور لكن تباع بأرخص الاثمان لعدم اهتمام المسؤلين بها

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أحدث التعليقات

رااايق
على الأقل كلهم من مواليد السعودية **
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
غييييوووورررر
العجوز قامت بالدور المطلوب منها على اكمل وجه
ابوبدر
هههههههههه وكلهم احتياط بانديتهم
محنتي في حبك عذاب
شكلي بتشيع لبيه يالزحف مليونين دولااار 😍🤩

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