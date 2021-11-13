بالفيديو.. ابتسامة الشاب خالد بجانب إليسا في موسم الرياض تثير الجدل

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أثار مقطع فيديو من كواليس حفل الفنانة إليسا والشاب خالد حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، ضمن حفل الثنائي ليلة أمس الجمعة 12 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة .
وبين الفيديو الشاب خالد يجلس بجوار الفنانة إليسا مبتسمًا وصامتًا بطريقة أثارت اندهاش بعض من النشطاء، وذلك على الرغم من تلقيهما سؤالًا من الصحفيين حول أجواء حفلهما أمس، إلا أن النجم الجزائري لم يرد واكتفى بالصمت والابتسامة فقط، لكن إليسا قامت بالرد.
وارتدت إليسا خلال الحفل فستان سهرة أسود لامع طويل، وتقدم باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة والتي تفاعل معها الجمهور، وينتظر أن يقدم الشاب خالد الجزء الثاني من الحفل بعد قليل
كما قدم الشاب خالد باقة متنوعة من أجمل وأورع أغانيه القديمة والحديثة من بينها: "عايشة، عبد القادر، سي لا في"، وغيرها من الأغاني التي ألهبت حماس جمهور المملكة