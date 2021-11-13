"دراسة" : أسعار تملك المنازل في المملكة الأقل عالميا خلال عام 2021

الرياض (صدى):
أكدت دراسة عالمية حديثة حول القدرة الشرائية لتحمل تكاليف المنازل أجرتها شركة بريطانية، أن أسعار تملك المنازل في المملكة تعتبر الأقل عالمياً خلال العام 2021.
وقدرت الدراسة إجمالي ما يدفعه السعوديين سنوياً لكل 100 متر مربع بنحو 20,355 دولار، أي ما يعادل 76 ألف ريال سعودي. مضيفة أن أسعار تملك المنازل في السعودية مقارنةً بمتوسط الدخل السنوي الكامل للسعوديين مع حساب الأرباح المحتملة من التمويل تعادل 22% من تكلفة المنزل بأكمله.
وأشارت إلى أنه خلال أقل من 5 سنوات يمكن للأسرة شراء منزلها إذا ما تم استقطاع كامل الراتب دون إنفاقه على الالتزامات الأخرى