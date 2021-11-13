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مشهوره تحرج نايف هزازي
منذ 19 ساعة
27139
3
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55103
منذ 7 ساعات
اوكي
كجمغلو
عدد التعليقات : 17470
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله .. الى متى هؤلاء الجهلاء ينشروا سخافاتهم
ابراهيم
عدد التعليقات : 29
منذ دقيقتين
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
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أحدث التعليقات
Zoolعالمي
مهو اذكى من عموري يا طاقيه
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههه يعني يوم الباطن مرفوض والطزاقي صحيح هههههههههههههه
عبدالله
اسأل الله ان يرزقه من واسع فضله وأن يجازي صاحب السيارة بما يستخق
عبدالله
سلامات ام تشارلز
ابراهيم
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
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