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شمس الكويتية : اشهد يا تاريخ اول مرة اسوق في الرياض
منذ 16 ساعة
2402
4
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التعليقات
اللا
عدد التعليقات : 547
منذ 15 ساعة
واشهد يا تاريخ انك ابغض الناس علي قلبي انت وامثالك
ومن وقف معك
ط 🍹🍹🍹
عدد التعليقات : 205
منذ 10 ساعات
إلى مزبلة التاريخ إنت ومن هن على شاكلتك .
ابو عمار
عدد التعليقات : 55103
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههه طيب مبروك يا شمس
اسيرالاقدار
عدد التعليقات : 2030
منذ 6 دقائق
فقراويه ما عليها شرهه
فيه فقراوي او فقراويه صاحي او صاحيه
سواء مطربه والا حتى محسوب من الشيوخ يجيك اهبل
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أحدث التعليقات
Zoolعالمي
يقولون قوميز لاعب الطواقي عند الاحوال يبي الجنسيه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم لا وجايب فنجال القهوه عشان تفزع له ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
ههههههههههههه حلوه عطيف ووالحمدان ههههههههههههههه احتياط الاحتياط البركه في لاعيبه العالمي شالوك قدام اليبان والصين مهم عاجزين عن فتنام عبدالله مادو خانتك فاضيه مافيه...
اسيرالاقدار
فقراويه ما عليها شرهه فيه فقراوي او فقراويه صاحي او صاحيه سواء مطربه والا حتى محسوب من الشيوخ يجيك اهبل
عبدالله فريج
احتجاج الهلال سليم 100% وستعود له 3 نقاط مستحقة اعتقد ان هناك معلومات ووثائق اخرى غير هذه الوثائق ستدعم موقف نادي الهلال في اعادة...
Zoolعالمي
وش اخبار راعي الدفنسه وال د ع ا ر ه كاريلو لقيتو له كفيل ههههه كاريلو وينه في الاستراحه ههههههههههههههههه متعوده ديمآ
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