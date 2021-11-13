الأسترالي ديجنيك يصف سلمان الفرج بـ "الملك"

ماجد محمد (صدى):
وصف اللاعب الأسترالي ميلوس ديجنيك، زميله السابق في الهلال ولاعب المنتخب الوطني سلمان الفرج بـ "الملك".
ونشر "ميلوس" صورة تجمعه بـ "الفرج" أثناء مباراة الأخضر وأستراليا والتي انتهت بالتعادل السلبي، وعلق عليها قائلاً: "the king" (الملك)".
و حصدت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين الذين عبروا عن فخرهم وإعجابهم بـ "الفرج" الذي استطاع أن يخطف الأنظار في مباراة الأخضر وأستراليا.
وكانت مباراة الأخضر وأستراليا قد منحت الفرصة للاعب المنتخب الاسترالي ميلوس ديجينيك، للقاء زملائه السابقين بنادي الهلال الذي كانوا ضمن تشكيلة الأخضر في المباراة.