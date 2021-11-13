بالفيديو..جلسه تصوير لبدور البراهيم تكشف شكلها بعد عملية النحت

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
استعرضت خبيرة التجميل بدور البراهيم خلال جلسة تصوير شكل جسدها عقب خضوعها لـ عملية نحت .
وبين الفيديو بدور البراهيم بشكل كامل بعد أن خضعت لعملية نحت، حيث ظهرت فيه بملامح مميزة وجسم رشيق، حيث ارتدت فستان اسود وكشفت جزء من كتفها .
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حيث يريد البعض أن بدور البراهيم استخدمت تقنية الفوتوشوب لتعديل شكل جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما انتقدها البعض لاستخدامها مستحضرات التجميل بـ طريقة مبالغ فيها، فيما أثنى بعض متابعيها على قوامها الممشوق