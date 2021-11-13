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بالفيديو..جلسه تصوير لبدور البراهيم تكشف شكلها بعد عملية النحت

منذ 15 ساعة
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بالفيديو..جلسه تصوير لبدور البراهيم تكشف شكلها بعد عملية النحت

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
استعرضت خبيرة التجميل بدور البراهيم خلال جلسة تصوير شكل جسدها عقب خضوعها لـ عملية نحت .

وبين الفيديو بدور البراهيم بشكل كامل بعد أن خضعت لعملية نحت، حيث ظهرت فيه بملامح مميزة وجسم رشيق، حيث ارتدت فستان اسود وكشفت جزء من كتفها .

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حيث يريد البعض أن بدور البراهيم استخدمت تقنية الفوتوشوب لتعديل شكل جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما انتقدها البعض لاستخدامها مستحضرات التجميل بـ طريقة مبالغ فيها، فيما أثنى بعض متابعيها على قوامها الممشوق

فستان أسود
بدور البراهيم
عملية النحت

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7741
منذ 14 ساعة
العنز ابرك منها 😹
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 543
منذ 13 ساعة
ألا يوجد أب أو أخ أو زوج يأخذ على يد هذه الحرمة
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10255
منذ 10 ساعات
ويشفيها لاصقة بالجدار كأنها وزغة (بريعصي)*! ههههههههههههه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10255
منذ 10 ساعات
هذا مع الفلتر ولا من غير **!
ولسان حالها يقول **!!!!!
هووو يحافظ كل شي عندي طبيعي *!! حتى النحت طبيعي *!!!!!
طيب يابتاع النعنع يامنعنع **هههههههههه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55103
منذ 3 ساعات
لم تعود بدور مطلوبه في سوق المسياره مهما عملت من اصلاحات لجسمها لانها كبرت في العمر واكثر من مره تزوجت مسيار فاصبحت مثل التمره المكشوفه لذباب
???
??? عدد التعليقات : 94
منذ 12 دقيقة
ليه تسوي نحت لجسمك النحت الحقيقي في القبور يوم ينكشف المستور وتظهر الحقائق

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
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