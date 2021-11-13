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سنابيه تتحدث عن المرأة المطلقة
منذ 6 ساعات
1615
1
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 540
منذ 23 دقيقة
المطلقة على اسمها مطلقة
طبعاً ليس كل المطلقات ولكن البعض
اعرف كثير من مطلقات الزمن هذا رفلات
ما تستطيع تربية دجاجة
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أحدث التعليقات
رااايق
على الأقل كلهم من مواليد السعودية **
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
غييييوووورررر
العجوز قامت بالدور المطلوب منها على اكمل وجه
ابوبدر
هههههههههه وكلهم احتياط بانديتهم
محنتي في حبك عذاب
شكلي بتشيع لبيه يالزحف مليونين دولااار 😍🤩
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