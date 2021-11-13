تطورات في صفقة انتقال تاليسكا الى الدوري التركي

وكالات (صدى):
كشفت صحفية " sporx" التركية أن إدارة نادي بشكتاش التركي تلقت رد إيجابي بعد الاتصالات الأولية التي أجرتها مع محترف النصر أندرسون تاليسكا بشأن إمكانية ضمه.
وذكرت الصحيفة أن "تاليسكا" يشعر بالحزن بعد حرمان ناديه من المشاركة في دوري أبطال آسيا العام المقبل لعدم حصوله الرخصة الآسيوية.
كما ستشهد الأيام المقبلة عقد عددًا من الاجتماعات مع وكيل اللاعب لحسم هذه المسألة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما ذكرت تقارير إعلامية عن رغبة أندية تركية لضم لاعب نادي النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى صفوف فريقها الكروي.