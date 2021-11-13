بالفيديو.. رجل يسرف ويهدر ذبيحتين على ضيفين فقط

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، قيام رجل بالإسراف وتقديم ذبيحتين على ضيفين فقط وقيمة الذبيحة لا تقل عن 1500 ريالًا، مما أثار الجدل.
وأوضح الكاتب الصحفي نايف الحربي، أسباب الهدر الغذائي وظاهرة الإسراف في المملكة، لافتًا إلى أن إكرام الضيف يختلف عن الإسراف وهو أن تقدم لضيفك وجبة جيدة حسب تقاليد البلد ولا يكون فيها هدر.
وأشار إلى أن البعض يأتي بهذه الذبائح وتكون تكلفتها عن طريق "السلفة"، مضيفًا أن الغالب من المجتمع هم من يسرفون في هذه الأطعمة وكذلك المطاعم، مضيفًا أن 33% نسبة الفقد في المملكة، مؤكدًا أن الشخص يحتاج فقط 10 ملاعق من الأرز.
وأضاف "الحربي" أن "الهياط" هو سبب الهدر الغذائي فهناك من يمشي بمبدأ "اعزمني واعزمك"؛ حيث تقام عزائم دون مناسبة، فضلًا عن ما يحدث في الاستراحات مؤكدًا أنه "شيء مخجل"، بحسب تصريحاته لقناة "mbc".