غياب 6 لاعبين عن الأخضر في مواجهة فيتنام

نواف السالم (صدى):
يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة نظيره الفيتنامي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويغيب عن مواجهة الإياب، 6 لاعبين تواجدوا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 3 - 1، وهم: حارس المرمى محمد العويس، قلب الدفاع عبد الله مادو، الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب خط الوسط عبد الله عطيف.
ويلعب الأخضر بدون خدمات قلب الدفاع محمد خبراني، والمهاجم عبد الله الحمدان، اللذين تابعا المباراة سويًا من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل الثاني الملعب في الدقيقة الأخيرة عوضًا عن صالح الشهري.