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غياب 6 لاعبين عن الأخضر في مواجهة فيتنام

منذ 18 ساعة
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غياب 6 لاعبين عن الأخضر في مواجهة فيتنام

نواف السالم (صدى):
يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة نظيره الفيتنامي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويغيب عن مواجهة الإياب، 6 لاعبين تواجدوا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 3 - 1، وهم: حارس المرمى محمد العويس، قلب الدفاع عبد الله مادو، الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب خط الوسط عبد الله عطيف.

ويلعب الأخضر بدون خدمات قلب الدفاع محمد خبراني، والمهاجم عبد الله الحمدان، اللذين تابعا المباراة سويًا من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل الثاني الملعب في الدقيقة الأخيرة عوضًا عن صالح الشهري.

 

 

كأس العالم
فيتنام
الأخضر
التصفيات الآسيوية
لاعبين

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 516
منذ 3 دقائق
ههههههههههههه حلوه عطيف ووالحمدان ههههههههههههههه احتياط الاحتياط البركه في لاعيبه العالمي شالوك قدام اليبان والصين مهم عاجزين عن فتنام عبدالله مادو خانتك فاضيه مافيه من يغطي مكانك حطينا جحا ما خلى احد الا تطاق معه ههههههههههههههههههههه وهذي مشكله الي ما كمل تعليمه

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يقولون قوميز لاعب الطواقي عند الاحوال يبي الجنسيه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم لا وجايب فنجال القهوه عشان تفزع له ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
ههههههههههههه حلوه عطيف ووالحمدان ههههههههههههههه احتياط الاحتياط البركه في لاعيبه العالمي شالوك قدام اليبان والصين مهم عاجزين عن فتنام عبدالله مادو خانتك فاضيه مافيه...
اسيرالاقدار
فقراويه ما عليها شرهه فيه فقراوي او فقراويه صاحي او صاحيه سواء مطربه والا حتى محسوب من الشيوخ يجيك اهبل
عبدالله فريج
احتجاج الهلال سليم 100% وستعود له 3 نقاط مستحقة اعتقد ان هناك معلومات ووثائق اخرى غير هذه الوثائق ستدعم موقف نادي الهلال في اعادة...
Zoolعالمي
وش اخبار راعي الدفنسه وال د ع ا ر ه كاريلو لقيتو له كفيل ههههه كاريلو وينه في الاستراحه ههههههههههههههههه متعوده ديمآ

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