بالفيديو.. انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات بالمملكة

ماجد محمد (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات يوم ٢٢ نوفمبر، وذلك على مرحلتين من خلال دوري المناطق بمشاركة ١٦ فريقا من مختلف مناطق المملكة.
حيث أن دوري المنطقة الوسطى يشارك به ٦ فرق، ودوري المنطقة الغربية يشارك به ٦ فرق، دوري المنطقة الشرقية يشارك به ٤ فرق.
و الجدير بالذكر أن مباريات دوري المناطق لكرة القدم للسيدات، تلعب بنظام دوري المجموعات ذهابا وايابا، وستتوج الفرق متصدرة المجموعة بدرع دوري المناطق بالإضافة للجرائز المالية.
وأشارت " إدارة الكرة النسائية" إلى أن الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني والثالث من دوري المنطقة الوسطى والغربية، وصاحب المركز الأول والثاني، ستتأهل رسميا للمشاركة في بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات.