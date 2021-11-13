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بالفيديو.. انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات بالمملكة

منذ 13 ساعة
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بالفيديو.. انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات بالمملكة

ماجد محمد (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات يوم ٢٢ نوفمبر، وذلك على مرحلتين من خلال دوري المناطق بمشاركة ١٦ فريقا من مختلف مناطق المملكة.

حيث أن دوري المنطقة الوسطى يشارك به ٦ فرق، ودوري المنطقة الغربية يشارك به ٦ فرق، دوري المنطقة الشرقية يشارك به ٤ فرق.

و الجدير بالذكر أن مباريات دوري المناطق لكرة القدم للسيدات، تلعب بنظام دوري المجموعات ذهابا وايابا، وستتوج الفرق متصدرة المجموعة بدرع دوري المناطق بالإضافة للجرائز المالية.

وأشارت " إدارة الكرة النسائية" إلى أن الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني والثالث من دوري المنطقة الوسطى والغربية، وصاحب المركز الأول والثاني، ستتأهل رسميا للمشاركة في بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات.

 

الاتحاد السعودي لكرة القدم
إدارة الكرة النسائية
بطولة المملكة لكرة القدم
الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات

التعليقات

مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 152
منذ 11 ساعة
اي تاريخ واي زباله
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10255
منذ 5 ساعات
ايييه دنيااا **!!!
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16310
منذ 3 ساعات
دورياتهن المطبخ وتنقلع فيه👍👌😂وش هاالفوضى😊

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أحدث التعليقات

عزام العزام
الحقيقه مدافع متكامل ولاعب خلوق استايله هلالي
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
عرف ان الله حق
ابو احمد
نحبكم في الله اليسا والشاب خالد انستونا وشرفتونا والله
د محمد ماجد بخش
متلجأ .. حد حاشك .. عجبي !!
د محمد ماجد بخش
المجوس في كل مكان

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