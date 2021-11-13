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عودة حوادث إطلاق النار إلى لبنان مجددًا بسبب أزمة البنزين

منذ ساعة
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عودة حوادث إطلاق النار إلى لبنان مجددًا بسبب أزمة البنزين

بيروت (صدى):
شهدت لبنان إندلاع حوادث إطلاق النار مجددًا بسبب أزمة البنزين مجددًا حيث أطلق "لبناني" النار باتجاه محطة ملص في "محل التبانة – طرابلس" سوق الخضار.

وجاء ذلك على خلفية أزمة عدم تعبئة سيارته بالبنزين فأطلق النار من مسدس حربي وتسبب في إصابة أحد موظفي المحطة الذي جرى نقله إلى المستشفى.

وفر "الجاني" هربًا بعد إصلاق النار وإصابة العامل وتحاول الجهات الأمنية ملاحقته من أجل القبض عليه.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار التي شهدتها لبنان خلال الفترة الماضية بسبب أزمة البنزين وتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

 

لبنان
إطلاق النار
ارتفاع الأسعار
الأوضاع الاقتصادية
أزمة البنزين
حوادث إطلاق النار

التعليقات

عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 252
منذ 55 دقيقة
حنا وش دخلنا فيهم، يعني لازم نشحذ عودتهم ونستعجلها من خلال نشر اخبارهم والعليق على كل شيء يحصل عندهم عشان نقول شوفوا ماتقدرون تعيشون من دوننا.
عيب نقعد نتتبع اخبارهم، بكيفهم هم اللي اختاروا لانفسهم الانحياز لايران وجعلهم هم واياهم في ستين داهية، حكومتنا اتخذت الصواب ويجب اقفال كل الاخبار عنهم نهائيا وتجاهلها وكانهم غير موجودين على الدنيا.
وقفنا معهم في احلك الظروف وجحدوا وش باقي تبغون، يكفي عندنا نصف مليون اشغلونا

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابشر اعلق،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية...
عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
ابشر نفزع
صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز

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