عودة حوادث إطلاق النار إلى لبنان مجددًا بسبب أزمة البنزين

بيروت (صدى):
شهدت لبنان إندلاع حوادث إطلاق النار مجددًا بسبب أزمة البنزين مجددًا حيث أطلق "لبناني" النار باتجاه محطة ملص في "محل التبانة – طرابلس" سوق الخضار.
وجاء ذلك على خلفية أزمة عدم تعبئة سيارته بالبنزين فأطلق النار من مسدس حربي وتسبب في إصابة أحد موظفي المحطة الذي جرى نقله إلى المستشفى.
وفر "الجاني" هربًا بعد إصلاق النار وإصابة العامل وتحاول الجهات الأمنية ملاحقته من أجل القبض عليه.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار التي شهدتها لبنان خلال الفترة الماضية بسبب أزمة البنزين وتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.