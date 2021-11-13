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أبرزهم سيدة.. 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية

منذ ساعة
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أبرزهم سيدة.. 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية

الرياض (صدى):
حاز عدد من الكفاءات في مختلف المجالات على الجنسية السعودية بعد صدور الأمر الملكي أول أمس الخميس؛ وذلك من أجل تعزيز التنمية وتحقيق النفع للمملكة في المجالات المختلفة.

وتتضمنت قائمة الممنحوين للجنسية السعودية كفاءات شرعية وطبية وعلمية ورياضية وتقنية وثقافية حيث نستعرض أبرز هذه الأسماء في التقرير التالي.

تضمنت القائمة مناهل عبدالرحمن ثابت أحد أبرز الأسماء في التقنيات الرقمية ومنحت الجنسية السعودية نظير تميزها في الهندسة المالية وفي مجال الرياضيات والعلاقات الكميّة.

وحصل عاطف سجيد في المجال ذاته على الجنسية السعودية حيث تولى العديد من المناصب القيادية في شركات الاستشارات والخدمات المالية وأسهم في تشكيل البرامج الاستراتيجية لعدد من الجهات الحكومية، بحسب موقع "العربية".

واشتملت القائمة أيضًا على الخبير المالي إيهاب خليل وهو خبير في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات واستراتيجيات الاستثمار، وتقييم وهيكلة الاستثمارات.

ولم تقتصر القائمة على ذلك فقط فيوجد أيضًا عالم الكيمياء البروفيسور عمر ماونس ياغي، وهو أكاديمي وباحث متخصص في الكيمياء، والذي صنف الثاني عالمياً بين أفضل علماء العالم خلال الفترة 1998 -2008.

 

الجنسية السعودية
التقنيات الرقمية
قائمة الممنوحين للجنسية السعودية
عمر مانوس ياغي
مجال الأسهم المغلقة
المجالات المختلفة

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4007
منذ 43 دقيقة
النتايج باينه من زمان . تمام شغل عالي 👍👍👍👍 الله يعيننا كمواطنين على الجاي

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابشر اعلق،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية...
عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
ابشر نفزع
صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز

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