أبرزهم سيدة.. 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية

الرياض (صدى):
حاز عدد من الكفاءات في مختلف المجالات على الجنسية السعودية بعد صدور الأمر الملكي أول أمس الخميس؛ وذلك من أجل تعزيز التنمية وتحقيق النفع للمملكة في المجالات المختلفة.
وتتضمنت قائمة الممنحوين للجنسية السعودية كفاءات شرعية وطبية وعلمية ورياضية وتقنية وثقافية حيث نستعرض أبرز هذه الأسماء في التقرير التالي.
تضمنت القائمة مناهل عبدالرحمن ثابت أحد أبرز الأسماء في التقنيات الرقمية ومنحت الجنسية السعودية نظير تميزها في الهندسة المالية وفي مجال الرياضيات والعلاقات الكميّة.
وحصل عاطف سجيد في المجال ذاته على الجنسية السعودية حيث تولى العديد من المناصب القيادية في شركات الاستشارات والخدمات المالية وأسهم في تشكيل البرامج الاستراتيجية لعدد من الجهات الحكومية، بحسب موقع "العربية".
واشتملت القائمة أيضًا على الخبير المالي إيهاب خليل وهو خبير في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات واستراتيجيات الاستثمار، وتقييم وهيكلة الاستثمارات.
ولم تقتصر القائمة على ذلك فقط فيوجد أيضًا عالم الكيمياء البروفيسور عمر ماونس ياغي، وهو أكاديمي وباحث متخصص في الكيمياء، والذي صنف الثاني عالمياً بين أفضل علماء العالم خلال الفترة 1998 -2008.