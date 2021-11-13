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بالفيديو.. فنان يستغيث بسبب تردي الأوضاع الصحية في لبنان

منذ ساعتين
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بالفيديو.. فنان يستغيث بسبب تردي الأوضاع الصحية في لبنان

بيروت (صدى):
ظهر الفنان اللبناني أمير يزبك في مقطع فيديو وهو يستغيث بوزير الصحة اللبناني لعدم تمكنه من إجراء عملية طارئة له بسبب عدم وجود "بنج".

وقال "يزبك" في الفيديو: "أنا عم ناجي وزير الصحة .. أنا طاير اصبعي ومصفى دمي .. أنا بالطوارئ بأحد المستشفيات برمنا كل الصيدليات وبدي أعمل عملية بدون بنج .. خير يا رب"

وأضاف: "أنا عم بستغيث بالدولة أصبعي عم يسود ولي ساعة بالطوارئ يا وزير الصحة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الاقتصادية اللبنانية وارتفاع الأسعار وأزمة البنزين التي تعيشها لبنان حاليًا مما أدى لتردي الأحوال المعيشية لسكانها.

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الطوارئ
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البنج
أمير يزبك
فنان لبناني
الأحوال الاقتصادية

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 133
منذ ساعتين
ليه وين حزب الله واعوانه عنك
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 133
منذ ساعتين
ليه وين حزب الله واعوانه عنك
المهم
المهم عدد التعليقات : 113
منذ 30 دقيقة
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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابشر اعلق،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية...
عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
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صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز

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