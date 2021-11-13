بالفيديو.. فنان يستغيث بسبب تردي الأوضاع الصحية في لبنان

بيروت (صدى):
ظهر الفنان اللبناني أمير يزبك في مقطع فيديو وهو يستغيث بوزير الصحة اللبناني لعدم تمكنه من إجراء عملية طارئة له بسبب عدم وجود "بنج".
وقال "يزبك" في الفيديو: "أنا عم ناجي وزير الصحة .. أنا طاير اصبعي ومصفى دمي .. أنا بالطوارئ بأحد المستشفيات برمنا كل الصيدليات وبدي أعمل عملية بدون بنج .. خير يا رب"
وأضاف: "أنا عم بستغيث بالدولة أصبعي عم يسود ولي ساعة بالطوارئ يا وزير الصحة".
ويأتي ذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الاقتصادية اللبنانية وارتفاع الأسعار وأزمة البنزين التي تعيشها لبنان حاليًا مما أدى لتردي الأحوال المعيشية لسكانها.