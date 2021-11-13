مدافع الاتفاق مرشحًا للانتقال إلى الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن سعيد الربيعي، قلب دفاع الاتفاق، رفض العروض المقدمة من مجلس إدارة النادي، لتجديد عقده كما أنه مرشحًا قويًا للانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضحت التقارير، أن سعيد الربيعي سيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير، سيبدأ في دراسة العروض المقدمة إليه، من الأندية الأخرى، فيما كان بعض الإعلاميين المقربين من الهلال، قد كشفوا في الصيف الماضي عن رغبة مجلس إدارة فهد بن نافل، في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 سنة.
ويواجه الهلال نقصًا عدديًا واضحًا، في مركز قلب الدفاع، في ظل خروج الثنائي الشاب متعب المفرج وخليفة الدوسري، من حسابات لجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، وتذبذب مستوى محمد جحفلي.