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مدافع الاتفاق مرشحًا للانتقال إلى الهلال

منذ 3 ساعات
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مدافع الاتفاق مرشحًا للانتقال إلى الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن سعيد الربيعي، قلب دفاع الاتفاق، رفض العروض المقدمة من مجلس إدارة النادي، لتجديد عقده كما أنه مرشحًا قويًا للانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير، أن سعيد الربيعي سيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير، سيبدأ في دراسة العروض المقدمة إليه، من الأندية الأخرى، فيما كان بعض الإعلاميين المقربين من الهلال، قد كشفوا في الصيف الماضي عن رغبة مجلس إدارة فهد بن نافل، في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 سنة.

ويواجه الهلال نقصًا عدديًا واضحًا، في مركز قلب الدفاع، في ظل خروج الثنائي الشاب متعب المفرج وخليفة الدوسري، من حسابات لجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، وتذبذب مستوى محمد جحفلي.

 

 

الهلال
الاتفاق
دوري المحترفين
سعيد الربيعي
الانتقالات الشتوية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4007
منذ ساعة
مدافع فذ وشديد ولا يغلط ماشاء الله يستاهل الهلال والهلاليين يستاهلونه مباراتهم مع الاهلي كان مدافع فنان جدا🤪
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3019
منذ 59 دقيقة
وش تبي الهلال يأخذ مادو،،، تعرف البليهي،، وجحفلي،، الآسيوية صعبة قوية
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4007
منذ 45 دقيقة
علق سبيكة علق 😜
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3019
منذ 51 ثانية
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أحدث التعليقات

ع. س. ع
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عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
ابشر نفزع
صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز

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