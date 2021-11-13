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بالفيديو.. تركي آل الشيخ: 100 تذكرة مجانية لعشاق الحفلات الكورية

منذ 11 ساعة
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بالفيديو.. تركي آل الشيخ: 100 تذكرة مجانية لعشاق الحفلات الكورية

الرياض (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، عن الموعد الذى سيتم فيه الإعلان عن موقع وتاريخ الحفلات الكورية والفرقة التى ستأتى، كاشفًا أنه سيفوز 100 شخص بتذاكر مجانية يتم توزيعها في فترات متباعدة لزبائن مطعم "جينجي" الكوري في البوليفارد، بدءًا من يوم الخميس 18 نوفمبر.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو من أمام المطعم معلقًا عليه: "لعشاق الحفلات الكورية بنعلن عن الحفلة والفرقة اللي بتجي وتاريخ الحفل وموقعه يوم ١٨ نوفمبر إن شاء الله، وبيفوز عدد ١٠٠ شخص بتذاكر مجانية بنوزعها في فترات متباعدة لزباين مطعم جينجي الكوري في البوليفارد بنبدأ يوم الخميس ١٨ نوفمبر" .

ومن الجدير بالذكر، أن فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، بدأت مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار" تخيل أكثر"، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار.

هيئة الترفيه
موسم الرياض
تركي آل الشيخ
تذاكر مجانية
البوليفارد
حفلات كورية

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8694
منذ دقيقتين
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال

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أحدث التعليقات

رااايق
على الأقل كلهم من مواليد السعودية **
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
غييييوووورررر
العجوز قامت بالدور المطلوب منها على اكمل وجه
ابوبدر
هههههههههه وكلهم احتياط بانديتهم
محنتي في حبك عذاب
شكلي بتشيع لبيه يالزحف مليونين دولااار 😍🤩

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