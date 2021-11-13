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النصر ورئيسه مهددان بعقوبات قاسية

منذ 4 ساعات
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النصر ورئيسه مهددان بعقوبات قاسية

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، أن هناك عقوبات قاسية تنتظر نادي النصر، ورئيس مجلس إدارته مسلي آل معمر، بعد أزمة إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتصريحه برفض النصر تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر النصر بيانًا رسميًا حينها، متهمًا الأمين العام، باتخاذ قرارات ضد مصلحة النادي، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وهو ما سيتم الكشف عنه للرأي العام، في أقرب وقتٍ ممكن؛ ليؤكد إبراهيم القاسم، أن مناقشاته مع النصر، من أجل تأجيل لقاء الفيحاء، كانت بشكل ودي، وليس من خلال خطاب رسمي.

وأكد الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن ما صدر من اتهام خطير، من قِبل النصر، تجاه أمين عام اتحاد الكرة إبراهيم القاسم، بأن له مواقف "ضد النادي"، خصوصًا على المستوى القاري، يستوجب - إذا لم يثبت النادي اتهامه بالأدلة - تدخل لجنة الانضباط والأخلاق، وفق المادة 50/ 5/ 2.

ويُعاقب كل من يُخالف نص هذه المادة؛ على النحو التالي: إذا كانت الإساءة تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين، بخلاف مسؤولي المباراة، يُعاقب مرتكبها بـ"غرامة مالية لا تتجاوز 40 ألف ريال"، بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة كـ"التجريح والإساءة والاتهام"، يُعاقب المخالف؛ بالعقوبات التالية: إذا كان لاعبًا أو من ضمن الجهاز التدريبي أو الطبي، يعاقب بـ"الإيقاف عن المباريات لمدة عام، وبغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال".

وأضافت العقوبات أنه: إذا كان من غير الأشخاص المذكورين في النقطة السابقة، يُعاقب بـ"الحرمان من المشاركة في أي نشاط، يتعلق بكرة القدم، لمدة عام، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال".

 

 

النصر
دوري المحترفين
عقوبات
مسلي آل معمر
إبراهيم القاسم
أزمة التأجيل

التعليقات

سعد
سعد عدد التعليقات : 78
منذ 4 ساعات
سبحان من جعل النصر مصدر رزق لبعض كتّاب التقارير الرياضية
راي
راي عدد التعليقات : 1375
منذ 3 ساعات
بذن الله يقوم الجمل
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2577
منذ 3 ساعات
اهم شي لاتشيلون الخرقه -- تراها رمز الحالميه
نصراوي سابق
نصراوي سابق عدد التعليقات : 19
منذ ساعتين
رئيس النصر مسلي المعمر يعيش حالة نفسية سيئة بعد النتائج المخيبة للنصر سببت له إسهال فكري مزمن واصبح لا يميز وقراراته عشوائية وغير قادر على تسيير أمور النادي ويتحمل المسئولية من انتخبه لهذا المنصب .
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3018
منذ ساعتين
لا تعاقبون الفقر فقد عاقبة الزعيم وجلدة جلدا مبرحا واذاقة المر والهوان وتسبب في تبخر أحلامهم واصبحو مرضى نفسيين،،، الآسيوية صعبة قوية
أبو فارس
أبو فارس عدد التعليقات : 22
منذ ساعتين
مجرد أحلام لهم!!
أبو فارس
أبو فارس عدد التعليقات : 22
منذ ساعتين
لا تحلم كثير!!
أبو فارس
أبو فارس عدد التعليقات : 22
منذ ساعتين
من حقك تحلم!!
أبو فارس
أبو فارس عدد التعليقات : 22
منذ ساعتين
الأحلام بحجم الحالة النفسية!!
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10250
منذ ساعة
طيب***
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1375
منذ ساعة
يا...ع. س. ع عدد التعليقات : 3016
منذ 44 دقيقة
لا تعاقبون الفقر فقد عاقبة الزعيم وجلدة جلدا مبرحا واذاقة المر والهوان وتسبب في تبخر أحلامهم واصبحو مرضى نفسيين،،، الآسيوية صعبة قوية,,,,,,,,,,قبلك ب20سنه اخذوها اوبعده طلع لك راس ارقص واطرب و انتضر اليوم قريب,,,,,,,,,,,,,,,
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3018
منذ 52 دقيقة
متى ههههههه اخذتها اكذب الجمهور اصفرة شكلك تحلمت رح العب بعيد،،، الآسيوية صعبة قوية واذا تبي صورة فوتشوب ارسلها لك ورح ترزز مع صورة الكأس الحلزوني اللي جابة الزعيم،،، الآسيوية صعبة قوية،،، وسمعني صياحك يا ابو خرقة الفقراوي

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابشر اعلق،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية...
عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
ابشر نفزع
صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز

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