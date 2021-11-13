عبدالعزيز خوجة: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال في لبنان

نايف السالم (صدى):
أعرب عبد العزيز خوجة سفير المملكة الأسبق في لبنان، عن أسفه لما وصلت إليه العلاقات مع لبنان.
وقال خوجة: "لم أتصور يوماً أن التوتر مع لبنان يصل إلى قطع العلاقات، واللبنانيون طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله الإرهابي".
وكشف خوجة في تصريحات تلفزيونية عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال في لبنان، موضحا أنه لا يستطيع أن يتهم جهة محددة في لبنان خلال عمله كسفير، مشيرًا إلى أنه لم يتم التحقيق في الواقعة حينها من قبل السلطات اللبنانية.
واستنكر خوجة تصريحات وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، والتي أقر فيها بتهريب بلاده للمخدارت داخل المملكة.
وقال خوجة: "عيب مسؤول يتكلم الكلام هذا، بيجينا شر لغاية بلادنا من مخدرات وغيرها وتبغونا نصبر، وبيحارببونا مع الحوثيين من الجنوب ونسكت".
وكشف عبدالعزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، موضحا أن المملكة قدمت منذ 1990 م أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات.