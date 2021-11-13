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عبدالعزيز خوجة: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال في لبنان

منذ 9 ساعات
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عبدالعزيز خوجة: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال في لبنان

نايف السالم (صدى):
أعرب عبد العزيز خوجة سفير المملكة الأسبق في لبنان، عن أسفه لما وصلت إليه العلاقات مع لبنان.

وقال خوجة: "لم أتصور يوماً أن التوتر مع لبنان يصل إلى قطع العلاقات، واللبنانيون طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله الإرهابي".

وكشف خوجة في تصريحات تلفزيونية عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال في لبنان، موضحا أنه لا يستطيع أن يتهم جهة محددة في لبنان خلال عمله كسفير، مشيرًا إلى أنه لم يتم التحقيق في الواقعة حينها من قبل السلطات اللبنانية.

واستنكر خوجة تصريحات وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، والتي أقر فيها بتهريب بلاده للمخدارت داخل المملكة.

وقال خوجة: "عيب مسؤول يتكلم الكلام هذا، بيجينا شر لغاية بلادنا من مخدرات وغيرها وتبغونا نصبر، وبيحارببونا مع الحوثيين من الجنوب ونسكت".

وكشف عبدالعزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، موضحا أن المملكة قدمت منذ 1990 م أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات.

المملكة
لبنان
سفير المملكة
اغتيال
عبدالعزيز خوجة

التعليقات

عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 252
منذ ساعة
راحت ال٧٢ مليار هباء منثور وليتهم حفظوا الجميل ولكنهم الان وبكل بجاحة يرون اننا تعجلنا وفهمناهم خطأ وهم يرون أننا اقل من نختلف معهم او نناقشهم وهذه مشكلة من تصبر عليه وتحلم حتى يظن انك بحاجته.
امنياتي بطرد كل لبناني مقيم لدينا حتى نسلم من شر هذا البلد ونوفر الوظائف لابنائنا الاحق بها.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابشر اعلق،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية...
عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
ابشر نفزع
صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز

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