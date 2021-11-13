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مشجع : من يدير نادي النصر ؟
منذ 15 ساعة
873
1
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التعليقات
نصراوي سابق
عدد التعليقات : 1065
منذ 24 دقيقة
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون رئيس النصر أن يدير النادي على هواهم .
أضف على ذلك جمهور النصر الذي يشتم الرئيس واللاعبين بعد كل هزيمة بل وصل الامر الى رجم باص النصر بالحجارة وهي عادة سنوية تعودنا عليها من الجمهور ( ابونفسية ) برجم اللاعبين بعلب المياه ورجم الباص ...
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
ابشر اعلق،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية...
عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
ابشر نفزع
صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز
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