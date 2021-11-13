حقيقة وفاة خالد سامي

الرياض (صدى):
انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول وفاة الفنان خالد سامي في المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية.
ومن جانبه خرج تركي نجل الفنان خالد سامي للرد على الأنباء المتداولة، قائلا: "كثير كلموني بخصوص أبوي، الله لا يوفق صاحب الخبر ولا يسامحه كأنه خوف محبينه بغرض الأتنشن".
وأضاف:"رفعت قضية عند القضاء -ترويج شائعات- سكوتي كان لأني كنت أسوي إجراء رسمي ووصلوا كلامي لهم كلهم".
وتابع:"أبوي حالته مستقرة؛ مؤمنين برب العالمين أن ربي بيقومه لنا بالسلامة إن شاء الله، دعواتكم".
يذكر أن الفنان خالد سامي قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة، تسببت في إدخاله العناية المركزة، منذ يوم 27 رمضان الماضي.