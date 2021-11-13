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حقيقة وفاة خالد سامي

منذ ساعتين
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حقيقة وفاة خالد سامي

الرياض (صدى):
انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول وفاة الفنان خالد سامي في المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية.

ومن جانبه خرج تركي نجل الفنان خالد سامي للرد على الأنباء المتداولة، قائلا: "كثير كلموني بخصوص أبوي، الله لا يوفق صاحب الخبر ولا يسامحه كأنه خوف محبينه بغرض الأتنشن".

وأضاف:"رفعت قضية عند القضاء -ترويج شائعات- سكوتي كان لأني كنت أسوي إجراء رسمي ووصلوا كلامي لهم كلهم".

وتابع:"أبوي حالته مستقرة؛ مؤمنين برب العالمين أن ربي بيقومه لنا بالسلامة إن شاء الله، دعواتكم".

يذكر أن الفنان خالد سامي قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة، تسببت في إدخاله العناية المركزة، منذ يوم 27 رمضان الماضي.

المملكة
خالد سامي
فن
وفاة خالد سامي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55069
منذ ساعتين
الله يشفيه

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
"المفروض أن لا تتجاوز نسبة الأجانب المقيمين 10% من إجمالي عدد السكان حسب المتخصصين" أغلب الجنسيات التي لدينا هم من الهند وبنغلاديش والباكستان وافغانستان...
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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