تراشق غير مباشر بين حمد بن جاسم وقرقاش بسبب ما يجري بالسودان

الدوحة (صدى):
شهدت الساعات الماضية تراشقا غير مباشر بين رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، بسبب الأحداث الأخيرة في السودان.
وغرد رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، عن الأحداث التي يشهدها السودان مؤخرًا، معتبرًا أنها نتيجة التعاون بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة عربية لم يسمها.
وقال ابن جاسم: "إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف".
وتابع: "مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية".
وعقب تغريدة ابن جاسم، غرد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، برد اعتبره النشطاء ردًا على رئيس الوزراء القطري السابق.
وبطريقة غير مباشرة، قال قرقاش: "أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات".
وأضاف قرقاش: "سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع".
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد قرر تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد أيام من قراره بحل مجلسي السيادي كان يقوده البرهان، ومجلس الوزراء بقيادة عبد الله حمدوك.