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بالفيديو.. "الشورى" يطلق مبادرة لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود دعما للمواطنين

منذ يوم
31337
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بالفيديو.. "الشورى" يطلق مبادرة لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود دعما للمواطنين

الرياض (صدى):
تحدث عضو مجلس الشورى، بندر عسيري، عن التوصيات التي أطلقها المجلس بدعم المواطنين لاستبدال سياراتهم المستهلكة للوقود وجاء ذلك ضمن المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد.

وأضاف العسيري لبرنامح ياهلا على" روتانا خليجية "، تهدف التوصيات لاستبدال السيارات التي تستهلك الكثير من الوقود الذي بشأنه يضر البيئة بسيارات أفضل سواء كانت هجينة أو كهربائية ذات استهلاك أقل.

وأكد أن المبادرة تستهدف كافة أرجاء الوطن وبالأخص المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى أن آليات التنفيذ متروكة للسلطات التنفيذية.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
مبادرة
بندر عسيري
دعم المواطنين
سيارات مستهلكة للوقود

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 113
منذ يوم
يامجلس الشورى بل كل هذا المشوار .نزلوا البنزين .وخلاص
المهم
المهم عدد التعليقات : 113
منذ يوم
يامجلس الشورى بل كل هذا المشوار .نزلوا البنزين .وخلاص
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 205
منذ يوم
أهم مافي الموضوع يكون الاستبدال بدون تحميل المواطن أي زيادة أو أعباء رسوم
مهما كانت حالة سيارته او موديلها إذا تم هذا الامر يكون المشروع ناجح بكل المقاييس
أما إذا كان الهدف منه تحميل المواطن أعباء زيادات وأعباء رسوم فالمواطن ماراح يستطيع
يتحمل أي من شروط هذا المشروع وسيفشل من قبل أن يبدأ .
الملل
الملل عدد التعليقات : 546
منذ يوم
الجيب مشقوق
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83711
منذ يوم
الله يستر لايصير الموضوع الزامي
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83711
منذ يوم
الله يستر لايصير الموضوع الزامي
فوق تحت
فوق تحت عدد التعليقات : 23
منذ يوم
ليتهم رقدو
ابوعمر
ابوعمر عدد التعليقات : 2
منذ يوم
الله يسمعنا خير
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 1
منذ 5 ساعات
البنزين في اوروبا يصل ١٢ ريال يعني البنزين عندنا اخو البلاش
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7741
منذ 3 ساعات
ايه بس يتعليق 9 أوروبا الي انت تتكلم عنها ذي هم يكون عندهم رخيص! ليش ؟ لأن هم اقتصادهم وعملتهم أقوى من عملتنا فعلشان كذا هم يشوفونه رخيص حتى أمريكا عندهم سعر اللتر للبنزين ٣ دولار ونص اوازي عندنا بريال حدود ال١٣ ريال بس هم نفس أوروبا اقتصادهم ناجح وقوي ولا يشوفونه غالي اما حنا
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7741
منذ 3 ساعات
تكمله> اما حنا فأقتصادنا ضعيف مقارنةً بأقتصادهم والعمله تختلف ضعيفه مقارنةً بعملتهم انت لو تجمع فلوس وترجع لسعوديه وتحولها لريال تجد انك صرت ثري 😂🤷‍♂️💔

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أحدث التعليقات

عزام العزام
الحقيقه مدافع متكامل ولاعب خلوق استايله هلالي
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
عرف ان الله حق
ابو احمد
نحبكم في الله اليسا والشاب خالد انستونا وشرفتونا والله
د محمد ماجد بخش
متلجأ .. حد حاشك .. عجبي !!
د محمد ماجد بخش
المجوس في كل مكان

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