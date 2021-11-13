بالفيديو.. "الشورى" يطلق مبادرة لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود دعما للمواطنين

الرياض (صدى):
تحدث عضو مجلس الشورى، بندر عسيري، عن التوصيات التي أطلقها المجلس بدعم المواطنين لاستبدال سياراتهم المستهلكة للوقود وجاء ذلك ضمن المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد.
وأضاف العسيري لبرنامح ياهلا على" روتانا خليجية "، تهدف التوصيات لاستبدال السيارات التي تستهلك الكثير من الوقود الذي بشأنه يضر البيئة بسيارات أفضل سواء كانت هجينة أو كهربائية ذات استهلاك أقل.
وأكد أن المبادرة تستهدف كافة أرجاء الوطن وبالأخص المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى أن آليات التنفيذ متروكة للسلطات التنفيذية.