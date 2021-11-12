حقيقة أغنية شمس للنصر "دق خشوم "قبل مواجهة الهلال في الآسيوية

خاص (صدى):
ضجت مواقع مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية للفنانه الكويتية " شمس" بعنوان " دق خشوم ".
وأشار عدد من النشطاء أن الأغنية سجلت قبل الديربي الآسيوي الذي جمع الهلال بالنصر وانتهى بفوز الهلال ٢ /١ .
وذكرت بعض المصادر أن بعض محبي النصر كانوا يستعدون للاحتفال بالانتصار على الهلال قبل الديربي الآسيوي وقدموا دعوات لبعض المحبين من أجل الأحتفال بأول لقاء يجمع الفريقين في مسابقات القارة الصفراء والوصول الأول للنصر للنهائي الآسيوي وذلك على حساب منافسة التقليدي قبل أن ينجح الهلال بخطف الفوز والوصول للنهائي الآسيوي وضرب موعدًا مع بوهانج الكوري في٢٣ نوفمبر الحالي.
وكان نجم المنتخب ونادي النصر فهد الهريفي قد انتقد في تصريحات عده بعد الخسارة الآسيوية للنصر من الهلال توجيه دعوات للاحتفال قبل اللقاء، حيث أكد أن الاستعداد لتوجيه الدعوات شكلت ضغطًا على اللاعبين في الديربي الآسيوي ؟!.
ويذكر أن الفنانة شمس لم تكشف عن الموعد الحقيقي لتسجيل الأغنية التي حملت ألفاظ إفتزازية والتي لم يتأكد من المعني بعباراتها .