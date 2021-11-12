نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حقيقة أغنية شمس للنصر "دق خشوم "قبل مواجهة الهلال في الآسيوية

منذ يومين
42527
21
حقيقة أغنية شمس للنصر "دق خشوم "قبل مواجهة الهلال في الآسيوية

خاص (صدى):
ضجت مواقع مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية للفنانه الكويتية " شمس" بعنوان " دق خشوم ".

وأشار عدد من النشطاء أن الأغنية سجلت قبل الديربي الآسيوي الذي جمع الهلال بالنصر وانتهى بفوز الهلال ٢ /١ .

وذكرت بعض المصادر أن بعض محبي النصر كانوا يستعدون للاحتفال بالانتصار على الهلال قبل الديربي الآسيوي وقدموا دعوات لبعض المحبين من أجل الأحتفال بأول لقاء يجمع الفريقين في مسابقات القارة الصفراء والوصول الأول للنصر للنهائي الآسيوي وذلك على حساب منافسة التقليدي قبل أن ينجح الهلال بخطف الفوز والوصول للنهائي الآسيوي وضرب موعدًا مع بوهانج الكوري في٢٣ نوفمبر الحالي.

وكان نجم المنتخب ونادي النصر فهد الهريفي قد انتقد في تصريحات عده بعد الخسارة الآسيوية للنصر من الهلال توجيه دعوات للاحتفال قبل اللقاء، حيث أكد أن الاستعداد لتوجيه الدعوات شكلت ضغطًا على اللاعبين في الديربي الآسيوي ؟!.

ويذكر أن الفنانة شمس لم تكشف عن الموعد الحقيقي لتسجيل الأغنية التي حملت ألفاظ إفتزازية والتي لم يتأكد من المعني بعباراتها .

النصر
الهلال
شمس
شمس الكويتية
دق خشوم

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2576
منذ يومين
هههههههههههه القم يا ابو خرقه يا غبي يافاشل
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3020
منذ يومين
ها ها ها ها ها فعلاً فزنا بدق خشوم الفقراوية،، الآسيوية صعبة قوية
زائر
زائر عدد التعليقات : 4828
منذ يومين
ههههههههههههههه دق اذناب مو خشوم يا الفقراوية
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2226
منذ يومين
المفروض بنزلون اغنيه
ان جينا للملعب
ندق ريروس ولانلعب
مدام سيدنا حاضر
وعملاق اسيا ناوينا
حس حس
حس حس عدد التعليقات : 7
منذ يومين
أكيد كاتب الخبر ماجد محمد بس حاطه خاص ذبحه الخوف من النصر لا يرجع ويكسر رأس فريقه .
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2576
منذ يومين
على نياتكم ترزقون يا ابو خرقه
ح 122
ح 122 عدد التعليقات : 1
منذ يوم
هههههههههههههههه اجل دق خشوم على المطبخ يا اختي
المنديلي
المنديلي عدد التعليقات : 3
منذ يوم
كلمات والحان سعيد العويران
اسبرالاقدار
اسبرالاقدار عدد التعليقات : 2030
منذ يوم
هههههههههههههههه
يافرحه ماتمت يابو خرقه
انت من جدك بتفوز على زعيم القاره الهلال
احلم احلم
صاحب النك حس حس
نام نام وتغطى تمام
تختاج سنين وسنين عشان تحط راسك براس عمك الزعيم الهلال
دوسري اصيل
دوسري اصيل عدد التعليقات : 8
منذ يوم
يامخبلك ياللي تحط راسك براس الهلال صدق اللي قالك الحالمي.
دوسري اصيل
دوسري اصيل عدد التعليقات : 8
منذ يوم
يامخبلك ياللي تحط راسك براس الهلال صدق اللي قالك الحالمي.
ولا موقعة الجمل
ولا موقعة الجمل عدد التعليقات : 32
منذ يوم
ودنا نعرف من المللحن ...
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10255
منذ يوم
من جد عقليات اطفال **!!
Ramrom
Ramrom عدد التعليقات : 7
منذ يوم
مساكين كل ترتيباتهم وخططهم فشلت فشلاً ذريعاً اعلام الكذب والخبث يطمطم على خيبة فريقه والادارة تتخبط واللاعبون تائهون كل هذا بسبب ركزة البليهي
famous the sord
famous the sord عدد التعليقات : 1
منذ يوم
هههههههههههه
انقلب السحر على الساحر
يضبط عليها المثل الشعبي
عنز تناطح جبل
دايما تكون الغلبه للامواج وخاصه ذات اللون الازرق
فارس الجهني
فارس الجهني عدد التعليقات : 2
منذ يوم
مرتبينها لآسيا بس لقمهم الهلال زعيييم آسيا قالو نرفه شوي عن انفسنا😂😂
ابو عيد
ابو عيد عدد التعليقات : 10
منذ يوم
هههههههههه صرت اعطف على ها الفريق ههههه
ابوالريم
ابوالريم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
يافشلاه ليتكم ماخسرتم انفسكم وانتم عارفين ان هذي نهايتكم
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 5211
منذ 7 ساعات
ههههههههههههههههههههههه يحضرون اغاني على حساب الزعيم ميدرون انه اسد في عرينه يعيب العيب والله الهلاليين ادب واخلاق لجابو دق خشوم ولاطاريه
السامي
السامي عدد التعليقات : 56
منذ 7 ساعات
السلام عليكم ورحمة الله النوايا الطيبه نتائجها طيبه والنوايا السيئه نتائجها سيئه
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
النصر العالمي
ماجدىمحترم الكل يعرفه ويحترمه اما صرامي النخل محد درا عنه
واضح ***وصريح
برق تلالا بـرقـن تــلالا قـلـت عـــز الـجــلالا واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق قـالـوا كـذا مـبـسـم هـيـا قـلـت لالا بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق...
عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله

أخر الأخبار

الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا
الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا
منذ 3 دقائق 1044
مسؤول لـ"أهالي مخطط ضاحية الملك فهد " : نشكركم على صبركم ونعدكم بنقلة نوعية (فيديو)
مسؤول لـ"أهالي مخطط ضاحية الملك فهد " : نشكركم على صبركم ونعدكم بنقلة نوعية (فيديو)
منذ 5 دقائق 1059
ابتكار جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء
ابتكار جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء
منذ 20 دقيقة 189
"المساحة الجيولوجية" تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية
"المساحة الجيولوجية" تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية
منذ 25 دقيقة 1150
تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة
تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة
منذ 27 دقيقة 1221
التحالف يحبط محاولة هجوم للحوثيين على مأرب
التحالف يحبط محاولة هجوم للحوثيين على مأرب
منذ 34 دقيقة 1140
النمر يوضح علاقة شرب الماء في الشتاء بالإصابة بالجلطة
النمر يوضح علاقة شرب الماء في الشتاء بالإصابة بالجلطة
منذ 39 دقيقة 2006
متحدث الموارد البشرية يكشف عن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص
متحدث الموارد البشرية يكشف عن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص
منذ 40 دقيقة 1165
بالفيديو.. ضبط عنصر حوثي بزي نسائي أثناء تسلله إلى مأرب
بالفيديو.. ضبط عنصر حوثي بزي نسائي أثناء تسلله إلى مأرب
منذ 49 دقيقة 1257
استشاري يكشف عن 3 خطوط حمراء لمريض السكري
استشاري يكشف عن 3 خطوط حمراء لمريض السكري
منذ ساعة 1299