نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مطرف القحطاني: خشونة الأستراليين مع "المالكي" عادية والبليهي يستحق الطرد

منذ يوم
15693
7
مطرف القحطاني: خشونة الأستراليين مع "المالكي" عادية والبليهي يستحق الطرد

ماجد محمد (صدى):
صرح الحكم المعتزل مطرف القحطاني، أن اللاعب الأسترالي لم يرتكب خطأ على لاعب المنتخب الوطني عبدالاله المالكي، مشيرًا إلى أن "الأسترالي" لم يستحق كرت بينما استحق علي البليهي الطرد.

ويظهر في اللقطة سقوط عبدالاله المالكي ودعس "الاسترالي" على يده بشكل واضح وتعرضه للخشونة طوال المباراة، أما لقطة "البليهي" فيظهر فيها جليًا عدم تعمده الاصطدام باللاعب الاسترالي لأنه كان يتابع الكرة وهو ما يناقض كلام "مطرف".

ونشر خالد العقيلي لاعب نادي النصر السابق، الفيديو الخاص بـ "مطرف" وعلق عليه قائلاً: "كنت أتمنى عدم خروجك لكي لا تحرج نفسك"، وأتفق معه في الرأي عدد من النقاد الرياضين الذين تمنوا عدم ظهور "مطرف".

مطرف القحطاني
خالد العقيلي
علي البليهي
الطرد
عبدالاله المالكي
النقاد الرياضين

التعليقات

As
As عدد التعليقات : 5
منذ يوم
هذا عدو مبين
شف كيف وين وصل التعصب على البليهي
تراه لاعب المنتخب
زائر النهار
زائر النهار عدد التعليقات : 19
منذ يوم
مطرف القحطاني أوقف مرات عديدة من لجنة الحكام وتحكيمة سيء جدا ومشاكله لا تنتهي ....... الشرهة اللي يعتمد عليه في الحالات التحكيمة .. بالعربي دبشه لا يفقه شيء ...................
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4008
منذ يوم
وخير يا طير تراه لاعب المنتخب لازم يجامل فريقكم المدلل ولاعبينه ومسيرينه . لانكم تعودتوا على مساعدة الحكام. انتم ما بقي الا تحكمون العالم بمزاجية وفوقيه . البليهي داعس على مفصل اللاعب وهذي طرد بدون كلام
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3020
منذ يوم
منهو مقرف هذا هذا عار على التحكيم السعودي،، اقول انكتم لا اجيب لك البليهي والجحفلي يورونك الأدب،،، الآسيوية صعبة قوية
اسبرالاقدار
اسبرالاقدار عدد التعليقات : 2030
منذ يوم
ابو بدر
الله يشفيك
واضح انك انت ومقرف تبعك ومثير من هم على شاكليتكم
ذابحكم التعصب
مقرف لا يجيد التخكيم ومتعصب وانشطب ف مستفرب من اللي يستضيفه يحلل تحكيم فو يفهم في التحكيم ما شطبوه
تابط شرا
تابط شرا عدد التعليقات : 56
منذ يوم
مطرف هذاالمفروض يشطب من الاعلام
قرم
قرم عدد التعليقات : 537
منذ 33 دقيقة
اقول شفلك اي شغله تناسبك يا مطرف.
لكن الشغله هاذي مو اي احد يقدر عليها.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يقولون قوميز لاعب الطواقي عند الاحوال يبي الجنسيه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم لا وجايب فنجال القهوه عشان تفزع له ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
ههههههههههههه حلوه عطيف ووالحمدان ههههههههههههههه احتياط الاحتياط البركه في لاعيبه العالمي شالوك قدام اليبان والصين مهم عاجزين عن فتنام عبدالله مادو خانتك فاضيه مافيه...
اسيرالاقدار
فقراويه ما عليها شرهه فيه فقراوي او فقراويه صاحي او صاحيه سواء مطربه والا حتى محسوب من الشيوخ يجيك اهبل
عبدالله فريج
احتجاج الهلال سليم 100% وستعود له 3 نقاط مستحقة اعتقد ان هناك معلومات ووثائق اخرى غير هذه الوثائق ستدعم موقف نادي الهلال في اعادة...
Zoolعالمي
وش اخبار راعي الدفنسه وال د ع ا ر ه كاريلو لقيتو له كفيل ههههه كاريلو وينه في الاستراحه ههههههههههههههههه متعوده ديمآ

أخر الأخبار

عريس يُشعل النيران في سيارته أثناء ذهابه إلى حفل الزفاف
عريس يُشعل النيران في سيارته أثناء ذهابه إلى حفل الزفاف
منذ 25 دقيقة 425
كورنادو يشيد بجماهير الاتحاد
كورنادو يشيد بجماهير الاتحاد
منذ 40 دقيقة 1421
بالفيديو.. استشاري يكشف حالات يكون فيها تكميم المعدة هو الحل الأمثل
بالفيديو.. استشاري يكشف حالات يكون فيها تكميم المعدة هو الحل الأمثل
منذ 45 دقيقة 1444
محمد الذايدي: الهلال عندما يخسر دوري يكون ثاني وليس ثامن وتاسع
محمد الذايدي: الهلال عندما يخسر دوري يكون ثاني وليس ثامن وتاسع
منذ 50 دقيقة 1470
مصادرة 12 كجم مواد غذائية فاسدة بمكة
مصادرة 12 كجم مواد غذائية فاسدة بمكة
منذ 55 دقيقة 1511
بالفيديو.. طبيب يبتكر تقنية جديدة لتسهيل جراحة القسطرة
بالفيديو.. طبيب يبتكر تقنية جديدة لتسهيل جراحة القسطرة
منذ ساعة 1451
دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)
دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)
منذ ساعة 2089
نصائح للحفاظ على العين من أضرار الشاشات الإلكترونية
نصائح للحفاظ على العين من أضرار الشاشات الإلكترونية
منذ ساعة 1534
مشجع هلالي يخترق حساب لاعب كرة قدم أمريكي
مشجع هلالي يخترق حساب لاعب كرة قدم أمريكي
منذ ساعة 1878
"الذيابي" يوضح طرق علاج دوالي المرئ
"الذيابي" يوضح طرق علاج دوالي المرئ
منذ ساعة 1575