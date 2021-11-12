بالفيديو.. مراكز مساج وهمية تبتز رجل سبعيني بصور وفيديوهات خادشة مقابل ١٥٠ ألف ريال

عادل الحربي (صدى):
قال محمد الغامدي، المستشار في القضايا الجنائية، بشأن اعلانات خدمات المساج الوهمية؛ أن المواطنين الذين يقعون ضحايا لتلك المراكز لا يقومون بتبليغ الجهات الأمنية لإرجاع حقوقهم.
وتابع، يعتقد الشخص أنه اذا قام بالابلاغ سيتم اعتباره مجرما وسيعاقب، على الرغم أنه اذا بادر بالابلاغ سيجد تعاونا من جميع الجهات المختصة، وسيتم التتبع دون أن ينجي جاني بفعلته.
وعن فرض العقوبة، أكد الغامدي من خلال برنامج " ياهلا" على قناة روتانا خليجية، أنه اذا ذهب الشخص لعمل تلك الجلسات قبل ان تقع الجريمة الأساسية وقبل أن يحدث شئ وتم استعلاله فهو هنا لا يعاقب ويعتبر ضحية.
كما حذر من التعامل مع المراكز الغير مرخصة منعا للابتزاز والنصب، حيث تعرض رجل سبعيني للابتزاز من إحدى تلك المراكز الوهمية بصور وفيديوهات خادشة ترسل لأقاربه مما اضطر لدفع مبلغ قيمته ١٥٠ ألف