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الانضباط ترفض احتجاج الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي

منذ 8 ساعات
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الانضباط ترفض احتجاج الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله.

جاء ذلك بعد تقدم كل من نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي

وكان مصدر في الأهلي قال بأن استدعاء اللاعب حمدي النقاز من قبل لجنة الانضباط أمر مستغرب خاصة وأن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي وافقت على تسجيله.

وأوضح المصدر أن تسجيل اللاعب في نظام " TMS" جاء وفق القوانين المنصوص عليها في الفيفا تم وفقًا للقوانين المنصوص عليها، مبينا أن موقف الأهلي سليم من الناحية القانونية، بحسب "كورة"

 

 

 

الهلال
الأهلي
حمدي النقاز

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4004
منذ 7 ساعات
قلنا لكم بلوه واشربوا مويته . الاهلي استلم بطاقته من النادي التونسي بمعنى انه عاطل عن اللعب وال TMS اللاعب فيه لا يلعب لاي فريق وبالتالي استقبل تسجيل اللاعب للاهلي . ولجنة الاحتراف المعنيه بتسجيل اللاعبين اكدت هالكلام ومحامي نادي الباطن هو نفسه محامي نادي الزمالك فلو كان فيها مكسب صدقوني كان خلى الباطن يرفعون دعوى احتجاج وجاب لهم المستندات حقت الزمالك لانه بسهولة كان يقدر يجيبها وطلع رئيس الباطن اللي من مصلحته كسب نقاط مباراته مع الاهلي وقالها بالحرف الواحد ان محاميهم هو محامي الزمالك وقال له القضية خسرانه والاهلي تسجيله سليم . انتم تحسبونها مثل اول وتبغون تكررون ظلمكم لنا بسالفة العويس التي احزم بان ليس من وراها الا ابعاد ولد عبدالله وشكرا لكم واستقويتوا وامرتوا بكتابة بيان وفيلم طويل . ✋
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16309
منذ 6 ساعات
لا تدور زلتي وانت خابرني كفووو💚😂 كعادته الملكي جامعه في القانون👍👌 يامن تتتصيدون له
سعدالعتيبي
سعدالعتيبي عدد التعليقات : 1
منذ 6 ساعات
مصدرمسؤل ماهوقرارفرقوابين الطرح ياجامعة القانون..وعلى فكره نسيتواقضيةالعويس والاعتذارللشباب قبل يهبط ناديكم ياجامعة القانون ههههه
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16309
منذ 5 ساعات
خذيتو نقطتين من الملعب بسبب التحكيم تبون الثلاث باالفاكس امعصي😜👌🙈😂
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16309
منذ 5 ساعات
افااااهبوط أي نسينا كنا بنهبط🤭😂😂 العويس الكل عارف قضيته فبركه وصدقتوها وانتم عارفين الحقيقه😜👌😂😂نعم الأهلي جامعه بكل شي وليس بالقوانين فقط👍
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3013
منذ 3 ساعات
ابو بدر،، أو ابو خرقة،،، الآسيوية صعبة قوية،، الأهلى صفر آسيا وثلاثة دوري سمعوني صياحكم ادعس أيها الزعيم بدون رحمة

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
"المفروض أن لا تتجاوز نسبة الأجانب المقيمين 10% من إجمالي عدد السكان حسب المتخصصين" أغلب الجنسيات التي لدينا هم من الهند وبنغلاديش والباكستان وافغانستان...
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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