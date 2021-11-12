الانضباط ترفض احتجاج الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله.
جاء ذلك بعد تقدم كل من نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي
وكان مصدر في الأهلي قال بأن استدعاء اللاعب حمدي النقاز من قبل لجنة الانضباط أمر مستغرب خاصة وأن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي وافقت على تسجيله.
وأوضح المصدر أن تسجيل اللاعب في نظام " TMS" جاء وفق القوانين المنصوص عليها في الفيفا تم وفقًا للقوانين المنصوص عليها، مبينا أن موقف الأهلي سليم من الناحية القانونية، بحسب "كورة"