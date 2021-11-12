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امرأة تقتل زوجها بطريقة بشعة بمساعدة عشيقها

منذ 9 ساعات
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امرأة تقتل زوجها بطريقة بشعة بمساعدة عشيقها

القاهرة (صدى):
قامت امرأة مصرية بقتل زوجها ودفنت جثته داخل حقل تابع لمركز شربين في محافظة الدقهلية.

وتبين من التحريات أن المجني عليه متغيب عن منزله منذ شهر سبتمبر الماضي، بعدما حررت زوجته ربة منزل محضرًا بمركز شرطة شربين، يفيد اختفاء زوجها .

وتمكنت الأجهزة الأمنية في كشف غموض اختفائه بعد العثور على جثمانه بعد شهرين من اختفائه، حيث تبين قتله على يد زوجته بمساعدة عشيقها الذي كان صديق المجني عليه.

كما تبين أن المتهمة وعشيقها أقدما على دفن زوجها حيا بعد تخديره للتخلص منه حتى يتزوجا. وتحرر محضر بالواقعة

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التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 640
منذ 7 ساعات
نعوذ بالله من شر النفوس
الو عمار
الو عمار عدد التعليقات : 55069
منذ 3 ساعات
الزواج في ابو زعبل

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
"المفروض أن لا تتجاوز نسبة الأجانب المقيمين 10% من إجمالي عدد السكان حسب المتخصصين" أغلب الجنسيات التي لدينا هم من الهند وبنغلاديش والباكستان وافغانستان...
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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