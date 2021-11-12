امرأة تقتل زوجها بطريقة بشعة بمساعدة عشيقها

القاهرة (صدى):
قامت امرأة مصرية بقتل زوجها ودفنت جثته داخل حقل تابع لمركز شربين في محافظة الدقهلية.
وتبين من التحريات أن المجني عليه متغيب عن منزله منذ شهر سبتمبر الماضي، بعدما حررت زوجته ربة منزل محضرًا بمركز شرطة شربين، يفيد اختفاء زوجها .
وتمكنت الأجهزة الأمنية في كشف غموض اختفائه بعد العثور على جثمانه بعد شهرين من اختفائه، حيث تبين قتله على يد زوجته بمساعدة عشيقها الذي كان صديق المجني عليه.
كما تبين أن المتهمة وعشيقها أقدما على دفن زوجها حيا بعد تخديره للتخلص منه حتى يتزوجا. وتحرر محضر بالواقعة